Tραγωδία σε σχολείο της Λαμίας: Αιφνίδιος θάνατος 60χρονης καθηγήτριας - Οι πρώτες πληροφορίες

Τραγωδία το πρωί της Δευτέρας (13/10) σε σχολείο της Λαμίας όταν 60χρονη καθηγήτρια κατέρρευσε την ώρα που βρίσκονταν στην αίθουσα των εκπαιδευτικών, στη διάρκεια κενού από το μάθημα της και μπροστά στα μάτια συναδέλφων της.

Συνάδελφος της, παρά το σοκ, προσπάθησε να τη βοηθήσει ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο προκειμένου να τη μεταφέρει στο Νοσοκομείο. Οι διασώστες έφτασαν άμεσα αφού ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ βρίσκονταν την ίδια στιγμή στην οδό Καποδιστρίου κοντά στο σχολείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Lamianow.gr, η 60χρονη ανέπνεε ωστόσο δεν είχε τις αισθήσεις της. Δυστυχώς λίγα λεπτά αργότερα κατά τη διάρκεια της διακομιδής της στο Νοσοκομείο Λαμίας η εκπαιδευτικός κατέληξε σκορπίζοντας θλίψη σε όλους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ίσως η 60χρονη να υπέστη ανακοπή. Ωστόσο η σορός της θα υποβληθεί σε νεκροψία νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.