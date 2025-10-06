Τραγωδία στον Βόλο: Άνδρας πνίγηκε από το φαγητό του, έπαθε ανακοπή και κατέληξε

Τραγωδία στην παραλία του Βόλου, το μεσημέρι της Δευτέρας (6/10). Άνδρας που βρίσκονταν στην πόλη για διακοπές και απολάμβανε το γεύμα του σε παραλιακή επιχείρηση, στραβοκατάπιε ενώ έτρωγε κρέας, με αποτέλεσμα να πνιγεί και να αφήσει εκεί την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του magnesianews.gr, ο άτυχος άνδρας πνίγηκε από το φαγητό που κατανάλωνε και υπέστη ανακοπή. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν, ο άνδρας είχε ήδη καταλήξει.



Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται, ενώ η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη στους κατοίκους της περιοχής.