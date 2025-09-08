Τραγωδία στο Ηράκλειο: 44χρονος πνίγηκε και πέθανε την ώρα που έτρωγε

Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος ενός 44χρονου στις Γούρνες Τεμένους στο Ηράκλειο το απόγευμα της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου.

Ο άτυχος 44χρονος, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του και έτρωγε μαζί με την οικογένειά του, πνίγηκε από κομμάτι φαγητού.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το NeaKriti, οι οικείοι του κάλεσαν αμέσως το ΕΚΑΒ και ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ΠΑΓΝΗ. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, κατέληξε.

Στο σημείο έσπευσε και η Αστυνομία για την καταγραφή του περιστατικού, ενώ έχει διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.