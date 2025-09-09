Κρήτη: Διαφορετική η εκδοχή της οικογένειας του 14χρονου για τον ξυλοδαρμό - Μήνυσαν τον 60χρονο

Την εκδοχή του 14χρονου προβάλλει η οικογένειά του, σχετικά με το περιστατικό ξυλοδαρμού ενός ηλικιωμένου στην Κρήτη.

Τόσο ο πατέρας του 14χρονου όσο και η αδερφή της κοπέλας που φαίνεται στο βίντεο ξεδιπλώνουν μια διαφορετική εκδοχή της υπόθεσης. Και οι δύο «δείχνουν» τον ηλικιωμένο άνδρα ως αυτόν που προκάλεσε το επεισόδιο, τονίζοντας μάλιστα πως έπιασε τον 14χρονο από τον λαιμό.

Συγκεκριμένα, ο πατέρας του 14χρονου ανέφερε στο MEGA: «Ήταν Σάββατο 5 η ώρα, αλλά φοβόταν να μου το πει και το είπε στη μάνα του την Κυριακή. Και λέει «έτσι κι έτσι έχω κάνει δεν έφταιξα σε κάτι. Περνούσαμε στον δρόμο και τραβάει ο άλλος χειρόφρενο, λέει γιατί να περνάτε στον δρόμο, τραβάει χειρόφρενο πάει και τον πιάνει από τον λαιμό».

Μήνυση σε βάρος του 60χρονου

Προσθέτει ότι ο ηλικιωμένος έβριζε τον 14χρονο και «τον στρίμωξε στο αυτοκίνητο. Έχει και πρόβλημα. Έχει πρόβλημα η καρδιά».

Ο πατέρας του 14χρονου δήλωσε ότι κατέθεσε μήνυση σε βάρος του ηλικιωμένου.

Μάλιστα, ο ανήλικος έχει σημάδι στο λαιμό του μετά το περιστατικό.

«Το έκανε ως άμυνα», λέει η αδερφή της 14χρονης

Μιλώντας στο MEGA, η αδερφή της 14χρονης κοπέλας που φαίνεται στο βίντεο να παρακολουθεί τον νεαρό να χτυπά τον ηλικιωμένο, επεσήμανε ότι θέλει «να βγει όλη η αλήθεια, γιατί έχει βγει το μισό βίντεο που έχει τραβήξει μια γειτόνισσα. Όλο το συμβάν ξεκίνησε όταν τα δύο κορίτσια μαζί με τον νεαρό ήταν παρέα, κυκλοφορούσαν στο δρόμο. Καθώς προχωρούσαν ήταν ένα αμάξι από πίσω που πάτησε κόρνα και τους εξύβρισε. Δεν κατάλαβαν τι έγινε. Και τα κορίτσια όπως γύρισαν, γιατί τον είδαν θυμωμένο του λένε «μα θα μας πατήσεις;». Και εκείνος βγήκε βίαια απέναντι στα κορίτσια, γιατί ο νεαρός ήταν από πίσω και πήγε να τους πιάσει από το λαιμό. Ο νεαρός το είδε αυτό και έτσι μπήκε στη μέση για να προστατεύσει τα κορίτσια και ο 60χρονος έπιασε τον 14χρονο από το λαιμό και τον στρίμωξε προς το αμάξι».

Τότε, σύμφωνα με την αδελφή της 14χρονης, ο νεαρός έσπρωξε αμυνόμενος τον 60χρονο «γιατί ήταν πολύ φοβισμένος και αυτός και τα κορίτσια». Μάλιστα κάνει λόγο για μια παρεξήγηση στον δρόμο υπογραμμίζοντας ότι ο 60χρονος κινήθηκε βίαια προς τα παιδιά και τα εξύβρισε.

Η 14χρονη κοπέλα είναι σοκαρισμένη, καθώς «ήταν πολύ ψυχοφθόρο γι’ αυτήν όλο το συμβάν». Η αδερφή της κοπέλας αναφέρθηκε και στον νεαρό επισημαίνοντας πως «αυτό το παιδί έχει κάνει επέμβαση στην καρδιά. Ο 14χρονος είχε θέματα υγείας. Δεν είναι προοπτική και σκοπό να χτυπήσει έναν 60χρονο. Απλά το έκανε ως άμυνα».

Σχολίασε κιόλας ότι ο 60χρονος είναι εξαφανισμένος: «Αν ήταν θύμα ξυλοδαρμού να είχε πάει να κάνει μήνυση στον 14χρονο. Και όχι απλά να εξαφανιζόταν».