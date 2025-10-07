Αγνοείται κτηνοτρόφος στον Βόλο που απείλησε με αυτοκτονία λόγω κρούσματος ευλογιάς στο κοπάδι του

Χάθηκαν τα ίχνη ενός 53χρονου κτηνοτρόφου στον Βόλο, ο οποίος το πρωί της Τρίτης, 7 Οκτωβρίου, έφυγε απελπισμένος από την κτηνοτροφική μονάδα που διαθέτει στην Α’ ΒΙΠΕ Βόλου, όταν ενημερώθηκε πως πρέπει να θανατώσει το κοπάδι του λόγω κρούσματος της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Όπως γράφει ο taxydromos, ο άνδρας φαίνεται πως δεν άντεξε ψυχολογικά την απόφαση για τη σφαγή του κοπαδιού του καθώς θα τον κατέστρεφε οικονομικά. Όταν έμαθε για το κρούσμα, ξεκίνησε να ουρλιάζει λέγοντας πως δεν θέλει άλλο τη ζωή του. Λίγες ώρες μετά εξαφανίστηκε.



Τόσο οι αστυνομικοί όσο και η οικογένειά έχουν ξεκινήσει μια αγωνιώδη αναζήτηση προκειμένου να τον εντοπίσουν.



Ανοιχτό το θέμα του lockdown

Αξίζει να υπενθυμίσουμε πως ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, έχει δηλώσει πως «το θέμα του lockdown για τα αιγοπρόβατα, λόγω της ευλογιάς, είναι ανοιχτό και επί τάπητος».



Τόνισε, μιλώντας στην ΕΡΤ, πως «υπάρχει μια ύφεση των κρουσμάτων της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, όχι όμως αυτή την οποία προσδοκούμε», επισημαίνοντας πως «έχουμε εφαρμόσει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τελευταίο αυτό της “εφόδου των 10 ημερών”, που δημιουργήθηκαν και σταθμοί απολύμανσης υποχρεωτικά σε όλες τις περιφέρειες».

Μπροστά στις εξελίξεις, όμως, όπως είπε ο κ. Κέλλας, «ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στο lockdown, το οποίο προσπαθούμε εξαρχής, πάση θυσία, να αποφύγουμε».



Ο ίδιος εξήγησε ότι το πιθανό lockdown περιλαμβάνει απαγόρευση μετακινήσεων (ζώων), απαγόρευση ζωοτροφών ή και γάλακτος, ωστόσο καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να αποφευχθεί.