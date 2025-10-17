Ευλογιά αιγοπροβάτων: Συνελήφθη 60χρονος που επιχείρησε να εισάγει παράνομα 1.200 δόσεις εμβολίου

Στη σύλληψη άνδρα ο οποίος επιχείρησε να εισαγάγει παρανόμως στην Ελλάδα μη πιστοποιημένα εμβόλια για την ευλογιά αιγοπροβάτων, προχώρησαν οι Αρχές.



Στο συμβάν αναφέρθηκε από βήματος Ολομέλειας ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ενημερώνοντας πως ο συλληφθείς είχε στην κατοχή του 1.200 δόσεις τουρκικού εμβολίου.



Κατά πληροφορίες, πρόκειται για 60χρονο από την Κομοτηνή ο οποίος συνελήφθη κατά την είσοδό του στη χώρα στο Τελωνείο Κήπων. Τα παράνομα σκευάσματα κατασχέθηκαν και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.