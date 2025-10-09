Ο σπαρακτικός διάλογος του κτηνοτρόφου που είχε εξαφανιστεί με τον «σωτήρα» του: «Έχασα τα πάντα»

Δύσκολη είναι η επόμενη ημέρα για τον 53χρονο κτηνοτρόφο από την περιοχή του Βελεστίνου, ο οποίος είχε εξαφανιστεί ευρισκόμενος σε κατάσταση έντονης φόρτισης, επειδή δεν άντεχε να δει να θανατώνονται τα ζώα του, αφού βρέθηκε κρούσμα ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Σε επικοινωνία με την ιστοσελίδα taxydromos, ο ίδιος αισθάνθηκε την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους τους συναδέλφους του διότι έτρεξαν να τον στηρίξουν. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Μαγνησίας, Γιώργος Τερζάκης, ήταν ο πρώτος που τον βρήκε. Ήταν καθισμένος σε μια γωνιά, καταβεβλημένος.



Ο κ. Τερζάκης τον πλησίασε και του είπε: «Μην ανησυχείς, δεν είσαι μόνος σου». Έσπευσαν να τον αγκαλιάσουν και άλλοι κτηνοτρόφοι αλλά και στενός συγγενής του. Τότε άρχισε να επαναλαμβάνει μονότονα: «Έχασα τα ζώα μου, τα έχασα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν ξέρω τι να πω. Θόλωσα, δεν άντεχα να βλέπω μπροστά στα μάτια μου ό,τι φτιάξαμε τόσα χρόνια να καταστρέφεται. Τα ζώα μας, τα πρόβατα και τα γίδια. Έχασα τα πάντα. Τι θα κάνω τώρα;»



«Δεν ήξερα πού να πάω», συνέχισε. «Αυτά τα ζώα ήταν η ζωή μας, η ψυχή μας. Και τώρα όλα τελείωσαν. Χωρίς έσοδο δεν είναι εύκολο να επιβιώσουμε. Ένιωσα σα να μου πήραν κομμάτι- κομμάτι την ψυχή. Και τώρα, εμείς είμαστε άνεργοι, χωρίς τίποτα…», πρόσθεσε.

«Δεν ξέρω τι θα φέρει η επόμενη μέρα, αλλά είμαστε δυστυχώς υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε», κατέληξε.

