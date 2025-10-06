Ευλογιά των προβάτων: Νέα παρέμβαση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για διαπίστωση αξιόποινων πράξεων

Διευρύνεται, σύμφωνα με πληροφορίες του larissanet, η δικαστική έρευνα για την ευλογιά των προβάτων, μετά τη νέα εισαγγελική παραγγελία του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας προς τις Εισαγγελίες Βόλου, Καρδίτσας και Τρικάλων.



Ο εισαγγελέας με τη νέα του παραγγελία ζητά να γίνει έλεγχος και για τη διαπίστωση αξιόποινων πράξεων σε ό,τι αφορά τη διάδοση της νόσου και της τήρησης των προληπτικών μέτρων.

Υπενθυμίζεται πως η προηγούμενη εισαγγελική παραγγελία αφορούσε το θέμα των ελέγχων για την ασφάλεια των τροφίμων σε ό,τι αφορά τη νόσηση των ζώων από ευλογιά και τη διοχέτευση τους στην αγορά.



Αξίζει να σημειωθεί πως οι καταγγελίες της βουλευτή Λάρισας του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελίας Λιακούλη, για τη διαχείριση της νόσου έχουν ήδη ανατεθεί προς διερεύνηση από την προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας σε εισαγγελικό λειτουργό.

Το lockdown πιο κοντά από ποτέ

Η ανησυχία των κτηνοτρόφων είναι έκδηλη, καθώς η λύση του lockdown έχει πέσει στο τραπέζι, με τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστο Κέλλα, να εξηγεί ότι το συγκεκριμένο μέτρο περιλαμβάνει «ακραία απαγόρευση μετακινήσεων ζώων, απαγόρευση ζωοτροφών ή και γάλακτος». Σε περίπτωση που αποφασιστεί εξάλλου, δεν θα μπορεί να είναι διάρκειας μικρότερης των 15 ημερών.

Ο υφυπουργός ανέφερε επίσης ότι εντός του επόμενου δεκαημέρου θα ξεκινήσει η καταβολή των επιδοτήσεων, που έχουν καθυστερήσει λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε πρώτη φάση θα πληρωθούν οι κτηνοτρόφοι για τις ζωοτροφές, καθώς και στη Θεσσαλία οι αγρότες, τα χωράφια των οποίων δεν μπορούν ακόμη να καλλιεργηθούν επειδή είναι καλυμμένα από φερτά υλικά, λόγω της κακοκαιρίας Daniel.



Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Σεπτέμβριο καταγράφηκαν 318 νέα κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων, αριθμός αρκετά μεγαλύτερος από τα 195 κρούσμα του Αυγούστου. Τον Ιούλιο είχαν καταγραφεί 176 νέα κρούσματα και τον Ιούνιο 92.