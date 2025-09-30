Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Έξαρση σε Σέρρες και Ημαθία – Διαβεβαιώσεις Κέλλα για τις επιδοτήσεις

Με την ευλογιά των αιγοπροβάτων να συνεχίζει να πλήττει την ελληνική κτηνοτροφία, η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων παρουσιάζει μετατόπιση. Ενώ παρατηρείται σημαντική μείωση των νέων εστιών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, όπου είχαν επιβληθεί εκτεταμένοι έλεγχοι και απαγόρευση μετακινήσεων ζώων, νέος συναγερμός έχει σημάνει σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

Νέα κρούσματα και ενεργές εστίες εντοπίζονται πλέον με αυξητική τάση στις Περιφερειακές Ενότητες Σερρών και Ημαθίας, θέτοντας σε δοκιμασία το ζωικό κεφάλαιο και τους κτηνοτρόφους των συγκεκριμένων περιοχών. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση, εφαρμόζοντας αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας και θανάτωσης των μολυσμένων ζώων για να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού.

«Δεν θα χαθούν οι επιδοτήσεις»

Στο μέτωπο των οικονομικών ενισχύσεων και των προβλημάτων που ανέκυψαν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ , ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, προέβη σε σαφείς διαβεβαιώσεις. Μιλώντας στο Action 24, ο κ. Κέλλας τόνισε ότι παρά την έρευνα και τους ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη για την υπόθεση του Οργανισμού και τα ποσά που είναι δεσμευμένα, οι επιδοτήσεις των πραγματικών δικαιούχων δεν θα χαθούν.

Συγκεκριμένα, διαβεβαίωσε ότι όσοι κτηνοτρόφοι είναι πραγματικοί δικαιούχοι των ευρωπαϊκών ενισχύσεων θα λάβουν τα ποσά που τους αναλογούν, αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις των στοιχείων.

Έκκληση για συνεργασία και κυρώσεις

Σχετικά με την αντιμετώπιση της ευλογιάς, ο Υφυπουργός υπογράμμισε την κρισιμότητα της στενής συνεργασίας των κτηνοτρόφων με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ζήτησε από τους παραγωγούς να επιδεικνύουν άμεση ανταπόκριση και να δηλώνουν εγκαίρως οποιοδήποτε ύποπτο κρούσμα εμφανιστεί στα κοπάδια τους.

Ταυτόχρονα, προειδοποίησε ότι κτηνοτρόφοι που δεν δηλώνουν έγκαιρα τα κρούσματα κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με διοικητικές κυρώσεις, καθώς η μη εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας οδηγεί στην ανεξέλεγκτη διασπορά της νόσου.

Ο κ. Κέλλας δήλωσε πως θα ακολουθήσει αποτίμηση των μέτρων που εφαρμόζονται, προκειμένου να αποφασιστούν οι επόμενες ενέργειες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τη διαχείριση της κρίσης και τη στήριξη του ζωικού κεφαλαίου.