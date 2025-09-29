Ευλογιά αιγοπροβάτων: «Μάχη» για να αποτραπεί το lockdown - «Καβγάς» για τις αποζημιώσεις

Εντείνεται η ανησυχία για την εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων σε όλη τη χώρα, με τη δέσμη μέτρων που έχει αποφασίσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να αποτελούν το τελευταίο «προπύργιο» άμυνας πριν το γενικό lockdown στις κτηνοτροφικές μονάδες.

Την κρισιμότητα της κατάστασης τόνισε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου, Σπύρος Πρωτοψάλτης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Το τελευταίο τρίμηνο έχουμε πολύ μεγάλη έξαρση των κρουσμάτων. Μέχρι στιγμής έχουν θανατωθεί πάνω από 300.000 ζώα», σημείωσε και πρόσθεσε: «Μας ανησυχεί ιδιαίτερα ότι παρουσιάζονται και νέες εστίες».

«Το α και το ω είναι η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας και της απαγόρευσης μετακίνησης ζώων, στις ζώνες που υπάρχει ευλογιά. Αν αυτό δεν γίνει, τότε θα πάμε στη δύσκολη απόφαση του lockdown», υπογράμμισε.

Όπως ανέφερε ο κ. Πρωτοψάλτης, «δυστυχώς υπάρχουν κτηνοτρόφοι που δεν τηρούν τα μέτρα». «Προχθές στην Κοζάνη συνελήφθη κτηνοτρόφος που έβοσκε 400 πρόβατα σε περιοχή που απαγορεύεται να κυκλοφορούν ζώα, μάλιστα χωρίς περίφραξη.

Παίρνουμε επίσης φωτογραφίες από θανατωμένα ζώα, ‘πεταμένα’ στον Πηνειό. Έχουμε ακόμα περιπτώσεις αποκρύψεων, δηλαδή βρίσκουμε θαμμένα ζώα που είχαν ευλογιά χωρίς να έχει δηλωθεί ποτέ στις κτηνιατρικές υπηρεσίες».

«Αντίθετα με την πανώλη, που είναι ένας ιός που ζούσε 21 ημέρες, εδώ μιλάμε για έναν ιό που επιβιώνει έξι μήνες», εξήγησε ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Οι πρώτες πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι για την ευλογιά»

Ερωτηθείς για τις αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους, ο Σπύρος Πρωτοψάλης, τόνισε: «Η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα στήριξης, έχει δώσει αποζημιώσεις για θανατωμένα ζώα και μέχρι τον Ιούνιο θα έρθουν άλλα 20 εκατομμύρια ευρώ ενισχύσεις, έρχονται και 63 εκατομμύρια ευρώ για τις ζωοτροφές».

«Οι πρώτες πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ που θα γίνουν, θα αφορούν αποζημιώσεις για την ευλογιά των αιγοπροβάτων», επισήμανε, αποδίδοντας την καθυστέρηση που παρατηρείται στους αυστηρούς ελέγχους λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σημείωσε επίσης ότι σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία, δεν επιτρέπεται η ανάκτηση ζωικού κεφαλαίου όσο διαρκεί η ευλογιά, ενώ υπογράμμισε ότι το κράτος θα στηρίξει τους κτηνοτρόφους μόλις περιοριστεί η νόσος: «Αυτή είναι η τελευταία μας ευκαιρία. Αν δεν υπάρξει ύφεση άμεσα, θα παρθούν σκληρές αποφάσεις».

«Ρίχνετε όλο το ανάθεμα στους κτηνοτρόφους»

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, Δημήτρης Μόσχος, επέρριψε ευθύνες στην Πολιτεία για καθυστερήσεις στη θανάτωση ζώων, στην ανεπαρκή λειτουργία των σταθμών απολύμανσης και στις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις.

«Δεν γίνεται να ρίχνετε όλο το ανάθεμα στους κτηνοτρόφους», προσθέτοντας ότι οι ενισχύσεις για ζωοτροφές αφορούν «περσινές δεσμεύσεις που ακόμα δεν έχουν πληρωθεί», ανέφερε ο εκπρόσωπος των κτηνοτρόφων.

Παράλληλα, έθεσε θέμα έλλειψης κτηνιάτρων στο πεδίο, ζητώντας ενίσχυση με προσλήψεις και στοχευμένους εμβολιασμούς.

«Έχουμε φτάσει στην πλήρη εξάπλωση σχεδόν σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα και χρειάζεται μια άλλη προσέγγιση», σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Μαγνησίας, Γιώργος Τερζάκης, μιλώντας στο Action24, έκανε λόγο για χαρακτηριστικές καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις.

«Έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή 1.150 οικογένειες να είναι στο δρόμο. Για να ζήσουν αυτοί πρέπει να κάνουν μαύρα μεροκάματα, γιατί αν ασφαλιστούν κάπου, φεύγουν από το κύριο επάγγελμα του κτηνοτρόφου και χάνουν όλα τα δικαιώματά τους», εξήγησε.