Ελεύθερος ο 51χρονος που έσφαξε αρνί στο Σέιχ Σου - «Δεν γνώριζα ότι ήταν παράνομο»

Απολογήθηκε στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ο 51χρονος Γεωργιανός ο οποίος κατηγορείται ότι έσφαξε και έγδαρε ένα αρνί στο δάσος του Σέιχ Σου.

Μετά την απολογία του ο 51χρονος αφέθηκε ελεύθερος ενώ βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για βασανισμό και φόνευση ζώου εκτροφής, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Τι υποστήριξε κατά την απολογία του

Όπως υποστήριξε ενώπιον της ανακρίτριας, ο ίδιος προσέφερε το ζώο ως θυσία για να τιμήσει κουρμπάνι, ένα αρχαίο έθιμο του ευρύτερου ελλαδικού χώρου που διατηρείται σήμερα, ιδίως στη Θράκη.

Ο γεωργιανής καταγωγής κατηγορούμενος είπε ότι προέβη στη σφαγή του ζώου για να το μοιράσει σε συγγενικά του πρόσωπα που βρέθηκαν στο σημείο, όπως ορίζει το συγκεκριμένο έθιμο. Κατά πληροφορίες, είπε ότι τηρεί χρόνια το έθιμο και δεν γνώριζε ότι έκανε κάποια παράνομη πράξη.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής, κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Βασιλείου. Αστυνομικοί εντόπισαν το ζώο κρεμασμένο σε κλαδί δέντρου και συνέλαβαν τον άντρα, ενώ δίπλα του εντόπισαν και το μαχαίρι με το οποίο προέβη στη σφαγή.

Πάντως οι αρχές κατάσχεσαν το αμνοερίφιο καθώς εντοπίστηκε η ιογενής νόσος της ευλογιάς των προβάτων και αιγών. Μάλιστα, από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δόθηκε εντολή προς την Κτηνιατρική Υπηρεσία του ΑΠΘ να μην πραγματοποιηθεί καμία ιατρική και ιατροδικαστική πράξη στο συγκεκριμένο ζώο και να αποσταλεί για καύση, με ευθύνη του δήμου Νεάπολης - Συκεών.