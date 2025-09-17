Αποτροπιασμός στην Ηλεία: Πέταξαν ζωντανή ακρωτηριασμένη κατσίκα στον Αλφειό - Βίντεο σοκ

Σοκ, οργή, αποτροπιασμό και φρίκη προκαλεί το ασύλληπτο περιστατικό κακοποίησης ζώου που αποκαλύφθηκε στην Ηλεία, εκεί όπου εντοπίστηκε από διερχόμενους πολίτες μία κατσίκα ακρωτηριασμένη, την οποία είχαν πετάξει σα σκουπίδι μέσα σε θάμνους.

Το ζώο ήταν ακόμη ζωντανό, υποφέροντας από φρικτούς πόνους και αργοπέθαινε για περισσότερες από 24 ώρες, προτού γίνει αντιληπτό και μεταφερθεί σε κτηνιατρείο με σκοπό τη διάσωσή του.

Το βίντεο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του Φιλοζωικού Συλλόγου Κρεστένων «Νοιάζομαι» είναι αποκαλυπτικό της φρίκης και είναι να απορεί κανείς πραγματικά για τη διαστροφή του «ανθρώπου» που προχώρησε σε αυτή την άγρια κακοποίηση και πέταξε το ανυπεράσπιστο ζωάκι στην άκρη του δρόμου, να ψυχορραγεί. Οι εικόνες που ακολουθούν είναι πολύ σκληρές...

Πολίτες που ειδοποιήθηκαν για το σοκαριστικό θέαμα στην περιοχή Μακρίσια Ηλείας, κοντά στο φράγμα του Αλφειού, βρέθηκαν μπροστά σε μια ζωντανή κατσίκα, ακρωτηριασμένη και εγκαταλελειμμένη για περισσότερες από 24 ώρες.

Σύμφωνα με όσα διαπίστωσαν οι κτηνίατροι, το πόδι της κατσίκας δεν κόπηκε από ατύχημα, αλλά εξαιτίας παστωρούματος -της βάναυσης πρακτικής δεσίματος με σχοινί, που συχνά οδηγεί σε ακρωτηριασμό. Ο ιδιοκτήτης της, αντί να αναλάβει την ευθύνη, την εγκατέλειψε αβοήθητη, καταδικάζοντάς την σε αργό θάνατο.



Εθελοντές που έσπευσαν στο σημείο δεν άφησαν την κατσίκα στη μοίρα της. Το ζώο μεταφέρθηκε άμεσα σε κτηνίατρο και λαμβάνει φροντίδα, ενώ σχεδιάζεται η μεταφορά του στην Αθήνα, ώστε να έχει την ευκαιρία για μια ζωή χωρίς πόνο.

Ο Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων «Νοιάζομαι» ζητά τη στήριξη των πολιτών για την κάλυψη των πρώτων κτηνιατρικών εξόδων και της μεταφοράς.