Κερατσίνι: Γάτα βρέθηκε νεκρή με το κεφάλι τυλιγμένο σε πανιά και δεμένο με σχοινί

Μπροστά σε ένα φρικτό θέαμα βρέθηκε την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, μια γυναίκα στην περιοχή της Χαραυγής, στο Κερατσίνι. Το τραγικό περιστατικό γνωστοποίησε με ανάρτησή της στο Facebook, δημοσιεύοντας και δύο φωτογραφίες όπου φαίνεται η γάτα με το κεφάλι τυλιγμένο σε ύφασμα και δεμένο με σχοινί.

Η γυναίκα αναφέρει μεταξύ άλλων: «Σκληρές εικόνες! Λυπάμαι που μοιράζομαι κάτι τόσο σκληρό, αλλά η ζωή των αδέσποτων και το έργο των εθελοντών δεν σταματούν για αργίες ή γιορτές. Στην περιοχή της Χαραυγής, μια εθελόντρια βρήκε τη γατούλα νεκρή. Το κεφάλι της ήταν κλεισμένο μέσα σε πανί και σχοινί. Μαρτυρικός θάνατος από διαταραγμένο μυαλό… Πόσοι άρρωστοι κυκλοφορούν ανάμεσά μας;



Κι εσείς κάποιοι, που έχετε το θράσος να κρίνετε το έργο μας για τα αδέσποτα, γιατί; Γιατί δεν βλέπετε ότι το κάνουμε από αγάπη; Γιατί μας λοιδορείτε αντί να βοηθήσετε; Μα τώρα δεν μας νοιάζει πια, ούτε τα σχόλιά σας ούτε η κριτική σας. Θα συνεχίσουμε να βοηθάμε όπου χρειάζεται. Γιατί έτσι μάθαμε, έτσι πράττουμε. Γιατί η ανθρωπιά δεν τελειώνει. Πάνω από όλα, δεν είμαστε χυδαίοι. Γιατί έχουμε ακούσει κι αυτό…»

Αναφορά – Καταγγελία Περιστατικών Κακοποίησης

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4830/2021, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης δύναται να αναπτυχθεί ψηφιακή εφαρμογή και ιστοσελίδα στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., για την αναφορά περιστατικών κακοποίησης ζώων, καθώς και κάθε παράβασης του εν λόγω νόμου. Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα καταγγελίας περιστατικού κακοποίησης ζώου μέσω της τηλεφωνικής γραμμής για την προστασία των ζώων στο 10410 του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Οι αστυνομικοί του τμήματος προστασίας ζώων της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της ελληνικής αστυνομίας λαμβάνουν την καταγγελία μέσω της γραμμής και στη συνέχεια τη διαβιβάζουν στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

Επώνυμη – Ανώνυμη Καταγγελία

Στην περίπτωση της ανώνυμης καταγγελίας τα στοιχεία της ταυτότητας του καταγγέλλοντος προστατεύονται σε όλα τα στάδια και έτσι ουσιαστικά ο ρόλος του εξαντλείται στο να ενημερώσει την αστυνομία και τον εισαγγελέα για το περιστατικό. Είναι πολύ σημαντικό να επισημανθεί ότι στην ανώνυμη καταγγελία δεν υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της υπόθεσης ή περαιτέρω πίεσης της Αστυνομίας.



Αντιθέτως στην περίπτωση της επώνυμης καταγγελίας, υπάρχει η δυνατότητα να παρακολούθησης της πορείας και της τύχης της υπόθεσης αλλά και να της εκ νέου πίεσης σε περίπτωση απραξίας των Αρχών. Τέλος, στην περίπτωση επώνυμης καταγγελίας, ο καταγγέλλων θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να καταθέσει ως μάρτυρας εάν η υπόθεση φτάσει ενώπιον της Δικαιοσύνης.