Οργή και θλίψη στη Λήμνο: Πέταξαν σκυλιά σαν να ήταν σκουπίδια - Σοκάρει το βίντεο εγκατάλειψης

Ένα αποτρόπαιο περιστατικό βάναυσης εγκατάλειψης ζώων καταγράφηκε από την κάμερα ασφαλείας του Δημοτικού Κυνοκομείου Λήμνου και δόθηκε στη δημοσιότητα από το Φιλοζωικό Σωματείο Λήμνου «Αδέσποτες Ψυχές», προκαλώντας οργή και αγανάκτηση στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο.

Στο βίντεο ασφαλείας του Δημοτικού Κυνοκομείου φαίνεται αγροτικό όχημα να πλησιάζει την είσοδο του χώρου και οι επιβαίνοντες να πετούν τρεις σκύλους μέσα από την περίφραξη.

«Πετάχτηκαν σαν σακούλες σκουπιδιών», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη δημοσίευση των «Αδέσποτων Ψυχών», που συνοδεύεται από το βίντεο, κάνοντας λόγο για ένα ακόμα περιστατικό που αποδεικνύει την αναλγησία ορισμένων πολιτών απέναντι στα ανυπεράσπιστα ζώα.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου δεκάδες χρήστες το κοινοποίησαν καταδικάζοντας απερίφραστα την αποτρόπαια πράξη.

Το Φιλοζωικό Σωματείο που γνωστοποίησε το συμβάν αναφέρει πως οι δράστες εντοπίστηκαν και πως πλέον θα δρομολογηθούν οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες. Υπενθυμίζει, μάλιστα, ότι η εγκατάλειψη ζώων συντροφιάς συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο και τιμωρείται με αυστηρές κυρώσεις.

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση στους πολίτες να ευαισθητοποιηθούν και να καταγγέλλουν ανάλογα περιστατικά, προκειμένου να μπει ένα τέλος στη συστηματική κακοποίηση και εγκατάλειψη των ζώων στο νησί.

