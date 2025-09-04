Καταγγελία σοκ: Άνδρας στην Πεύκη δίνει εντολές στα σκυλιά του να πνίγουν γάτες - Εικόνες φρίκης

Εντολές στους σκύλους του να σκοτώνουν αδέσποτες γάτες φέρεται πως δίνει ένας άνδρας στην Πεύκη, σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων, που έχουν γίνει μάρτυρες της κτηνώδους συμπεριφοράς του.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ο άγνωστος αφήνει ελεύθερα τα σκυλιά του, για να κυνηγήσουν και να πνίξουν γατάκια σε κεντρικό πάρκο της περιοχής.



Σε βίντεο που έχει καταγράψει κάτοικος, καταγγέλλεται πως τα σκυλιά πιάνουν γατάκια από τον λαιμό και τα σκοτώνουν, ενώ, στη συνέχεια, ο άνδρας πιάνει τα άψυχα ζώα και τα απομακρύνει. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, τα σκυλιά κυκλοφορούν ελεύθερα χωρίς λουρί, προκαλώντας ανησυχία.

Μάλιστα, στο ρεπορτάζ αναφέρεται πως κόσμος έβγαινε στα μπαλκόνια και φώναζε, ενώ τα δύο σκυλιά είχαν σκοτώσει δύο γατάκια σε αυλή πολυκατοικίας.



«Ήμουν πεζός στην περιοχή και το περιστατικό το είδα. Άκουσα καταρχάς φωνές και κόσμο να βγαίνει από τα μπαλκόνια. Πλησιάζω πιο κοντά να δω τι γίνεται και αρχίζουν να μου φωνάζουνε "είναι δύο μεγάλα σκυλιά τα οποία έχουν σκοτώσει και γατάκια" και βλέπω όντως δύο νεκρά γατάκια μέσα σε αυλή, σε ιδιωτικό χώρο δηλαδή και δύο σκυλιά. Το ένα το είχε δέσει. Εκείνη την ώρα που το είδα, το είχε δέσει σε ένα δέντρο μέσα στην αυλή και το άλλο έτρεχε γύρω γύρω. Στο παρκάκι που είναι από την απέναντι πλευρά της πολυκατοικίας, αφέθηκαν ελεύθερα τα σκυλιά και τρέξανε μέσα σε αυτή την αυλή της πολυκατοικίας», είπε κάτοικος της περιοχής.



Το περιστατικό έχει καταγγελθεί στην αστυνομία.