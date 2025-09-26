Τρόμος από αγέλη σκύλων στη Θεσσαλονίκη - Κατασπάραξαν γατάκι μπροστά σε έντρομους περαστικούς

Φόβος και τρόμος για τους κατοίκους της περιοχής γύρω από το ρέμα Πλαστήρα, στην περιοχή Χαριλάου, στα όρια των δήμων Θεσσαλονίκης και Πυλαίας – Χορτιάτη, έχει γίνει αγέλη σκύλων.

Η αγέλη κινείται επιθετικά απέναντι σε ανθρώπους χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκαλέσει κάποιον σοβαρό τραυματισμό. Ωστόσο, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα voria.gr, προ ημερών επιτέθηκε και κατασπάραξε ένα γατάκι μπροστά στους ενοίκους των γύρω πολυκατοικιών.

Όπως ανέφερε κάτοικος της περιοχής, ο οποίος ήταν μάρτυρας στο συγκεκριμένο περιστατικό, τα ζώα κινούνται ελεύθερα και έχουν επιθετική συμπεριφορά σε όσους περπατούν στην περιοχή, στην οποία υπάρχει και νηπιαγωγείο. Όπως είπε, ο κόσμος φοβάται να περπατήσει, ενώ αναγκάζεται να συνοδεύει τα παιδιά του από και προς τις δραστηριότητές του υπό τον φόβο μιας ενδεχόμενης επίθεσης. Πρόσφατα, μάλιστα, σημείωσε, τα σκυλιά κινήθηκαν απειλητικά σε έναν πολίτη την ώρα που έβγαζε βόλτα τον σκύλο του, ο οποίος κατάφερε τρέχοντας την τελευταία στιγμή να αποφύγει τα χειρότερα.



Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν ενημερώσει για το πρόβλημα τόσο τον δήμο Θεσσαλονίκης όσο και τον δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη, ζητώντας την απομάκρυνση των ζώων.

