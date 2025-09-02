Εικόνες ντροπής στη Λέσβο: Εξαναγκάζουν άλογο να «χορέψει» πάνω σε σπασμένα γυαλιά για... διασκέδαση

Σάλος έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες όχι μόνο στη Λέσβο, όπου φέρεται να συνέβη το περιστατικό, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, από τις σοκαριστικές εικόνες που έχουν κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παρουσιάζουν ένα άλογο να εξαναγκάζεται να «χορέψει» πάνω σε σπασμένα γυαλιά.

Το βίντεο, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, αποτυπώνει ένα σκηνικό βίας και κακοποίησης, που έχει προκαλέσει δικαιολογημένη οργή στους πολίτες και στις φιλοζωικές οργανώσεις.

Το άλογο εμφανίζεται να έχει αφηνιάσει, κάνοντας αλλοπρόσαλλες και αγωνιώδεις κινήσεις μπροστά στα τραπέζια, ενώ ο νεαρός αναβάτης του το τραβάει με δύναμη από τα λουριά, προσπαθώντας να το «συγκρατήσει» και να το κατευθύνει — παρά τον φανερό τρόμο και την οδύνη του ζώου.

Εικόνες ντροπής

Ακόμα πιο εξοργιστική είναι η στάση των υπολοίπων παρευρισκομένων στο σημείο. Όπως φαίνεται στο βίντεο, αρκετοί θαμώνες παρακολουθούν απαθείς το θέαμα, ενώ κάποιοι δεν διστάζουν να γελάσουν και να ενθαρρύνουν τον αναβάτη, αντιμετωπίζοντας το σκηνικό σαν θέαμα διασκέδασης και όχι σαν μια πράξη βάναυσης κακομεταχείρισης ενός ζώου.

Η σχετική ανάρτηση έχει κατακλυστεί από εκατοντάδες σχόλια χρηστών, οι οποίοι εκφράζουν την αποστροφή και την αγανάκτησή τους για την αποτρόπαια αυτή συμπεριφορά, απαιτώντας να αποδοθούν ευθύνες.

Η κοινωνία οφείλει να υψώσει το ανάστημά της απέναντι σε τέτοιου είδους περιστατικά και να στείλει ένα σαφές μήνυμα: Η βία απέναντι στα ζώα δεν είναι διασκέδαση, δεν είναι πολιτισμός — είναι ντροπή.

