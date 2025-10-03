Aγρίνιο: Πυροβολούσε αδέσποτες γάτες με αεροβόλο - Συνελήφθη μετά από καταγγελία

Στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος φέρεται να πυροβολούσε αδέσποτες γάτες με αεροβόλο όπλο, προχώρησε η Αστυνομία το βράδυ της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου στο Αγρίνιο, έπειτα από καταγγελία κατοίκων της περιοχής.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε το απόγευμα της ίδιας ημέρας να βρίσκεται στο μπαλκόνι του σπιτιού του και να πυροβολεί με αεροβόλο δύο αδέσποτες γάτες, οι οποίες βρίσκονταν πάνω και δίπλα από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Από τους πυροβολισμούς δεν προκλήθηκε τραυματισμός των ζώων, ωστόσο το όχημα υπέστη φθορές.

Το περιστατικό δεν σταμάτησε εκεί, καθώς ο άνδρας φέρεται να απείλησε με κοντάρι και τον ιδιοκτήτη του οχήματος, όταν εκείνος επιχείρησε να διαμαρτυρηθεί για τις πράξεις του.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Τμήματος Αγρινίου και της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα και στη δέσμευση του αεροβόλου όπλου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνει παραβάσεις της νέας νομοθεσίας για την ευζωία των ζώων συντροφιάς, του νόμου περί όπλων, καθώς και αδικήματα απειλής και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται.