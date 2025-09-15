Μαρινάκης για τα μέτρα Ανδρουλάκη: Κοστίζουν 4 δισ. ευρώ το χρόνο-«Είστε σε πανικό» απαντά το ΠΑΣΟΚ

Στα 4 δισ. ευρώ το χρόνο κοστολογείται από την κυβέρνηση - με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών - το πακέτο των εξαγγελιών του Νίκου Ανδρουλάκη από τη ΔΕΘ.

«Νομίζω, ότι αν μπορούσαμε να το πούμε με έναν τίτλο, θα ήταν «όταν το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, συνάντησε το λεφτά υπάρχουν» είπε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης κατηγορώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη πως σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το κόστος των μέτρων που εξήγγειλε «πετούσε την μπάλα στην εξέδρα», όπως είπε.

«Είτε ο κύριος Ανδρουλάκης αυτά τα οποία είπε τα είπε για να τα πει, έτσι για να πει στον κόσμο κάτι. Να το πω έτσι ευγενικά. Είτε απέκρυψε άλλα μέτρα, με τα οποία θα χρηματοδοτήσει αυτά τα οποία εξήγγειλε, τα οποία άλλα μέτρα είναι αυξήσεις φόρων. Είτε δηλαδή απλά παρέθεσε μια σειρά από εξαγγελίες, για να γίνει ευχάριστος, μπας και ανέβει δημοσκοπικά. Άρα, εκεί ουσιαστικά κορόιδεψε τον κόσμο, σε αυτό το κομμάτι. Είτε είπε την αλήθεια για αυτά τα οποία θέλει να κάνει. Αλλά ήταν μισή αυτή η αλήθεια, γιατί έπρεπε να συνοδεύεται με τα μέτρα με τα οποία θα χρηματοδοτήσει αυτές τις παροχές. Παράδειγμα: θα μπορούσε να έλεγε «θα αυξήσω τον ΕΝΦΙΑ» ή «αντί να μειωθεί ο φόρος εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα, όπως τον μειώσαμε ακόμα παραπάνω, θα τον αυξήσει» συμπλήρωσε ο κ. Μαρινάκης τονίζοντας πως από το 2019 η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει προχωρήσει σε συνολικά 83 φοροελαφρύνσεις.

ΠΑΣΟΚ: «Πανικός από την ομιλία Ανδρουλάκη»

Απαντώντας ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς έκανε λόγο για «πανικό της κυβέρνησης μετά την ομιλία Ανδρουλάκη».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κ. Τσουκαλά:

Ο κ. Μαρινάκης δεν έχει κουραστεί να κοστολογεί λάθος μέτρα , να τα καταγγέλλει και μετά από λίγο καιρό να έρχεται και να τα εξαγγέλλει ως «μέτρα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

Τα ίδια έλεγε πέρυσι στην ανακοίνωση του, όταν το ΠΑΣΟΚ πρότεινε κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και μείωση φορολογικών συντελεστών. Όταν ασκείται κριτική σε μια πρόταση, έχει σημασία να βλέπουμε ποιος την κάνει. Η κυβέρνηση αυτή είναι παντελώς αναξιόπιστη σε όλα. Αγκαλιά με τα ψέματα και την προπαγάνδα.

Είναι εμφανής ο πανικός τους μετά την ομιλία Ανδρουλάκη. Απέναντι στην αποτυχημένη πολιτική τους και στα αποσπασματικά μέτρα που ανακοίνωσε για ψηφοθηρικούς λόγους ο Πρωθυπουργός , ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε ένα πλήρες πρόγραμμα διακυβέρνησης με επίκεντρο τη μεταρρύθμιση του κράτους , την παραγωγική ανασυγκρότηση που θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, τη βούληση για σύγκρουση με κατεστημένα συμφέροντα και βέβαια τις μεγάλες τομές υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας .

Τώρα είναι η ώρα της κυβέρνησης να απαντήσει: συμφωνεί τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στο κράτος που διασφαλίζει το νέο ΑΣΕΠ ή θα συνεχιστεί το πάρτι μετακλητών σε βάρος του δημόσιου συμφερόντων;

Θα δεχτεί το πλαφόν στις απευθείας αναθέσεις ή θα σφυρίζει αδιάφορα μπροστά στα φαινόμενα διασπάθισης του κρατικού χρήματος;

Θα δεχτεί την προστασία της πρώτης κατοικίας και τον έλεγχο της ασυδοσίας των funds και των servicers ή θα συνεχίζει να κάνει τον τροχονόμο των συμφερόντων;

Θα στηρίξει επιτέλους τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας για να λάβει ο κόσμος της εργασίας το μέρισμα που του αναλογεί από το αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης;

Κυβερνητικές πηγές: «Πολλά νεύρα, καθόλου ουσία»

Κυβερνητικές πηγές απαντώντας στον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ σχολίασαν πως ο κ. Τσουκαλάς «δεν βρήκε ούτε μία λέξη για να απαντήσει στο απλό ερώτημα πόσο κοστίζουν οι πλουσιοπάροχες προτάσεις του κ. Ανδρουλάκη»

«Η απάντηση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ είχε πολλά λόγια, περισσότερα νεύρα αλλά καθόλου ουσία. Ο κ. Τσουκαλάς δεν βρήκε ούτε μία λέξη για να απαντήσει στο πολύ απλό ερώτημα: «Πόσο κοστίζουν οι «πλουσιοπάροχες» προτάσεις του κ. Ανδρουλάκη;». Οσο και αν το ΠΑΣΟΚ αποφεύγει να δώσει απαντήσεις, οι πολίτες γνωρίζουν ότι η χώρα έχει πληρώσει ακριβά ακοστολόγητα προγράμματα και ανεύθυνες προτάσεις».