Νέα τουρκική Navtex: Η Τουρκία βγάζει το «Piri Reis» στο Αιγαίο σε περιοχές μεταξύ Χίου και Λέσβου

Νέα Navtex εξέδωσε την Πέμπτη (2/10) η υδρογραφική υπηρεσία Σμύρνης με την οποία κάνει γνωστό ότι το τουρκικό πλοίο ερευνών, το «Piri Reis», θα βγει ξανά στο Αιγαίο.

Συγκεκριμένα, η Άγκυρα έχει δηλώσει χρονικό όριο από τις 4 έως τις 14 Οκτωβρίου για έρευνες στο Αιγαίο και ως προς το πεδίο ερευνών έχει «κλειδώσει» μια περιοχή δυτικά της Χίου και της Λέσβου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το ωκεανογραφικό πλοίο «Πίρι Ρέις» θα πραγματοποιήσει «επιστημονικές έρευνες» και σε τμήματα του Αιγαίου που είναι εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας.



Η Αθήνα θα παρακολουθεί στενά την πορεία του τουρκικού πλοίου και αναμένεται η έκδοση αντι-Navtex από τον σταθμό της Λήμνου.

Υπενθυμίζεται ότι στα μέσα Σεπτεμβρίου η Άγκυρα είχε εκδώσει ξανά Navtex με την οποία έκανε ότι το ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις» θα πραγματοποιούσε επιστημονικές έρευνες από τη Δευτέρα 15/9 και για δέκα ημέρες σε θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου.



Όπως ανέφερε η Τουρκία, οι έρευνες επρόκειτο να διεξαχθούν σε θαλάσσια ζώνη που εκτείνεται δυτικά της Λέσβου, νότια της Χίου και έως τη νησίδα Καλόγερος, που βρίσκεται μεταξύ Χίου και Άνδρου.

Τελικά, το το ωκεανογραφικό πλοίο «Πίρι Ρέις» δεν βγήκε ποτέ για έρευνες στο Αιγαίο εκείνο το διάστημα.