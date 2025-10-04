Νέα πρόκληση στο Αιγαίο: Σαλπάρει το «Πίρι Ρέις» – Άμεση απάντηση της Αθήνας με αντι-NAVTEX
Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά τις εξελίξεις στα νότια της Κρήτης, όπου η αμερικανική Chevron κατέθεσε επίσημη πρόταση για έρευνες σε δύο θαλάσσια οικόπεδα.
Το τουρκικό ωκεανογραφικό «Πίρι Ρέις» απέπλευσε το βράδυ της Παρασκευής από τη Σμύρνη, βάζοντας πλώρη για έρευνες στο κεντρικό Αιγαίο. Η Άγκυρα είχε φροντίσει να εκδώσει από το βράδυ της Πέμπτης NAVTEX, ανακοινώνοντας επιστημονικές έρευνες μεταξύ 4 και 14 Οκτωβρίου, δυτικά της Χίου και της Λέσβου.
Η περιοχή που δεσμεύει η νέα τουρκική NAVTEX εκτείνεται προκλητικά από τη Θάσο μέχρι τη Χίο, τον Αη Στράτη, τη Μύκονο, την Ικαρία και τους Φούρνους. Στις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου, το «Πίρι Ρέις» βρισκόταν –σύμφωνα με το Marine Traffic– ανάμεσα σε Λέσβο και Σμύρνη, εντός τουρκικών χωρικών υδάτων.
«Θετική εξέλιξη»
Δεν είναι η πρώτη φορά. Μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, η Άγκυρα ξαναβάζει στο τραπέζι τα σχέδια για το «Πίρι Ρέις» σε αμφισβητούμενα ύδατα, δυναμιτίζοντας το κλίμα στο Αιγαίο. Τη νέα NAVTEX, μάλιστα, χαιρέτισαν ακόμα και κόμματα της τουρκικής αντιπολίτευσης. Ο αντιπρόεδρος του CHP, Γιανκί Μπαγτζίογλου, έκανε λόγο για «θετική εξέλιξη» στο πλαίσιο «προστασίας των εθνικών συμφερόντων».
Η απάντηση της Αθήνας
Η Αθήνα δεν άφησε την πρόκληση αναπάντητη. Με άμεση έκδοση αντι-NAVTEX –σε ισχύ μέχρι τις 25 Οκτωβρίου– υπενθύμισε ότι η τουρκική οδηγία περιλαμβάνει παράνομα περιοχές που ανήκουν στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και στην περιοχή ευθύνης της χώρας μας.