Νέα πρόκληση στο Αιγαίο: Σαλπάρει το «Πίρι Ρέις» – Άμεση απάντηση της Αθήνας με αντι-NAVTEX

Το τουρκικό ωκεανογραφικό «Πίρι Ρέις» απέπλευσε το βράδυ της Παρασκευής από τη Σμύρνη, βάζοντας πλώρη για έρευνες στο κεντρικό Αιγαίο. Η Άγκυρα είχε φροντίσει να εκδώσει από το βράδυ της Πέμπτης NAVTEX, ανακοινώνοντας επιστημονικές έρευνες μεταξύ 4 και 14 Οκτωβρίου, δυτικά της Χίου και της Λέσβου.



Η περιοχή που δεσμεύει η νέα τουρκική NAVTEX εκτείνεται προκλητικά από τη Θάσο μέχρι τη Χίο, τον Αη Στράτη, τη Μύκονο, την Ικαρία και τους Φούρνους. Στις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου, το «Πίρι Ρέις» βρισκόταν –σύμφωνα με το Marine Traffic– ανάμεσα σε Λέσβο και Σμύρνη, εντός τουρκικών χωρικών υδάτων.

«Θετική εξέλιξη»

Δεν είναι η πρώτη φορά. Μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, η Άγκυρα ξαναβάζει στο τραπέζι τα σχέδια για το «Πίρι Ρέις» σε αμφισβητούμενα ύδατα, δυναμιτίζοντας το κλίμα στο Αιγαίο. Τη νέα NAVTEX, μάλιστα, χαιρέτισαν ακόμα και κόμματα της τουρκικής αντιπολίτευσης. Ο αντιπρόεδρος του CHP, Γιανκί Μπαγτζίογλου, έκανε λόγο για «θετική εξέλιξη» στο πλαίσιο «προστασίας των εθνικών συμφερόντων».



Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά τις εξελίξεις στα νότια της Κρήτης, όπου η αμερικανική Chevron κατέθεσε επίσημη πρόταση για έρευνες σε δύο θαλάσσια οικόπεδα.

Η απάντηση της Αθήνας

Η Αθήνα δεν άφησε την πρόκληση αναπάντητη. Με άμεση έκδοση αντι-NAVTEX –σε ισχύ μέχρι τις 25 Οκτωβρίου– υπενθύμισε ότι η τουρκική οδηγία περιλαμβάνει παράνομα περιοχές που ανήκουν στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και στην περιοχή ευθύνης της χώρας μας.