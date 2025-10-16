Νέα κλιμάκωση από την Τουρκία στο Αιγαίο: Άσκηση με πραγματικά πυρά ανοιχτά της Λήμνου

Μετά την έξοδο για έρευνες του ωκεανογραφικού Πίρι Ρεις στο Αιγαίο, η Τουρκία προγραμματίζει τώρα και ασκήσεις με πραγματικά πυρά.

Σύμφωνα με την νέα τουρκική Navtex οι ασκήσεις θα διεξαχθούν αύριο Παρασκευή (17/10) σε διεθνή ύδατα, σε μια μεγάλη περιοχή ακριβώς έξω από τα χωρικά ύδατα των 6 ναυτικών μιλίων των ελληνικών νησιών Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αθήνα ήταν ενήμερη, στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), για την πρόθεση της Άγκυρας να εκτελέσει ασκήσεις με πραγματικά πυρά σε διεθνή ύδατα.

Η κίνηση της Τουρκίας για ασκήσεις με πραγματικά πυρά έρχεται λίγες ημέρες μετά την Navtex που εξέδωσε την Πέμπτη (2/10) η υδρογραφική υπηρεσία Σμύρνης με την οποία έκανε γνωστό ότι το τουρκικό πλοίο ερευνών, το «Piri Reis», θα έβγαινε ξανά στο Αιγαίο.

Συγκεκριμένα, η Άγκυρα είχε δηλώσει χρονικό όριο από τις 4 έως τις 14 Οκτωβρίου για έρευνες στο Αιγαίο και ως προς το πεδίο ερευνών είχε «κλειδώσει» μια περιοχή δυτικά της Χίου και της Λέσβου.