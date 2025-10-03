Απέπλευσε το «Πίρι Ρέις» από τη Σμύρνη - Το τουρκικό ερευνητικό πλοίο βγήκε στο Αιγαίο

Το «Πίρι Ρέις», το βράδυ της Παρασκευής (3/10) απέπλευσε από το λιμάνι της Σμύρνης και πλέει ανοιχτά των τουρκικών ακτών, στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με το στίγμα του ερευνητικού πλοίου στην πλατφόρμα marinetraffic, το «Piri Reis», αυτή την ώρα είναι ακόμη μέσα στον κόλπο της Σμύρνης και κινείται (με πολύ αργή ταχύτητα) προς το Αιγαίο.

Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία είχε εκδώσει NAVTEX για έρευνες του πλοίου. Συγκεκριμένα, η Άγκυρα έχει δηλώσει χρονικό όριο από τις 4 έως τις 14 Οκτωβρίου για έρευνες στο Αιγαίο και ως προς το πεδίο ερευνών έχει «κλειδώσει» μια περιοχή δυτικά της Χίου και της Λέσβου.



Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το ωκεανογραφικό πλοίο «Πίρι Ρέις» θα πραγματοποιήσει «επιστημονικές έρευνες» και σε τμήματα του Αιγαίου που είναι εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Αντι-Navtex από Αθήνα

Η Αθήνα θα παρακολουθεί στενά την πορεία του τουρκικού πλοίου και εξέδωσε αντι-Navtex από τον σταθμό της Λήμνου.



Υπενθυμίζεται ότι στα μέσα Σεπτεμβρίου η Άγκυρα είχε εκδώσει ξανά Navtex με την οποία έκανε γνωστό ότι το ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις» θα πραγματοποιούσε επιστημονικές έρευνες από τη Δευτέρα 15/9 και για δέκα ημέρες σε θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου.



Όπως ανέφερε η Τουρκία, οι έρευνες επρόκειτο να διεξαχθούν σε θαλάσσια ζώνη που εκτείνεται δυτικά της Λέσβου, νότια της Χίου και έως τη νησίδα Καλόγερος, που βρίσκεται μεταξύ Χίου και Άνδρου.



Τελικά, το το ωκεανογραφικό πλοίο «Πίρι Ρέις» δεν βγήκε ποτέ για έρευνες στο Αιγαίο εκείνο το διάστημα.