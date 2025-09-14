Breaking news icon BREAKING
NEWS

Καλλιθέα:Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 6ο Ημιμαραθώνιο - Ποιοι δρόμοι έκλεισαν

Σπορ Εθνική Ελλάδας Εθνική Ανδρών Ευρωμπάσκετ Φινλανδία μετάλλιο

Εθνική Ελλάδας: Τι ισχύει με την απονομή μεταλλίων στον μικρό τελικό απέναντι στην Φινλανδία

Τι ισχύει με την απονομή σε περίπτωση όπου η Ελλάδα επικρατήσει της Φινλανδίας και εξασφαλίσει το χάλκινο μετάλλιο;

Eurokinissi
Eurokinissi
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η ώρα της κρίσης έφτασε! Και μιλάμε φυσικά για την αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Φινλανδία. Τον μικρό τελικό του φετινού Eurobasket

Μοναδικός στόχος σαφώς, η νίκη και η είσοδος στη ζώνη των μεταλλίων για πρώτη φορά έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια. Τελευταία φορά, το μακρινό 2009. Σε περίπτωση νίκης επί της Φινλανδίας, τι ισχύει με την απονομή της «γαλανόλευκης» για την εξασφάλιση της τρίτης θέσης.

Αυτό ισχύει για την απονομή

Εάν όλα βαδίσουν καλώς και εξελιχθούν όπως τα θέλουμε, αρχικά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, θα πάρει τη νίκη κόντρα στη Φινλανδία. Η νίκη αυτή, ισοδυναμεί με την τρίτη θέση στη διοργάνωση και την εξασφάλιση του χάλκινου μεταλλίου.

Σε περίπτωση που έρθουν έτσι τα πράγματα, η απονομή, είναι προγραμματισμένη από τη διοργανώτρια Αρχή να γίνει ευθύς αμέσως. Και όχι μετά το αποτέλεσμα του μεγάλου τελικού, ο οποίος θα ολοκληρωθεί λίγες ώρες αργότερα. Εάν λοιπόν, το θετικό αποτέλεσμα έρθει, τότε θα δούμε την «επίσημη αγαπημένη» στο βάθρο κατευθείαν, δίχως αναμονή!

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Εθνική Ελλάδας Εθνική Ανδρών Ευρωμπάσκετ Φινλανδία μετάλλιο

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader