Εθνική Ελλάδας: Τι ισχύει με την απονομή μεταλλίων στον μικρό τελικό απέναντι στην Φινλανδία

Η ώρα της κρίσης έφτασε! Και μιλάμε φυσικά για την αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Φινλανδία. Τον μικρό τελικό του φετινού Eurobasket.

Μοναδικός στόχος σαφώς, η νίκη και η είσοδος στη ζώνη των μεταλλίων για πρώτη φορά έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια. Τελευταία φορά, το μακρινό 2009. Σε περίπτωση νίκης επί της Φινλανδίας, τι ισχύει με την απονομή της «γαλανόλευκης» για την εξασφάλιση της τρίτης θέσης.

Αυτό ισχύει για την απονομή

Εάν όλα βαδίσουν καλώς και εξελιχθούν όπως τα θέλουμε, αρχικά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, θα πάρει τη νίκη κόντρα στη Φινλανδία. Η νίκη αυτή, ισοδυναμεί με την τρίτη θέση στη διοργάνωση και την εξασφάλιση του χάλκινου μεταλλίου.

Σε περίπτωση που έρθουν έτσι τα πράγματα, η απονομή, είναι προγραμματισμένη από τη διοργανώτρια Αρχή να γίνει ευθύς αμέσως. Και όχι μετά το αποτέλεσμα του μεγάλου τελικού, ο οποίος θα ολοκληρωθεί λίγες ώρες αργότερα. Εάν λοιπόν, το θετικό αποτέλεσμα έρθει, τότε θα δούμε την «επίσημη αγαπημένη» στο βάθρο κατευθείαν, δίχως αναμονή!