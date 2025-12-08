Χαμηλά ενοίκια στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ - Μισθωτήρια ακόμα και με 10 ευρώ τον μήνα

Κρούσματα απόκρυψης εισοδημάτων από ενοίκια αναζητά η ΑΑΔΕ, βάζοντας στο στόχαστρο μισθωτήρια συμβόλαια με πενιχρά ποσά μετά την ολοκλήρωση της υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων από όσους δήλωσαν λανθασμένα ποσά ενοικίου και έλαβαν μικρότερο ποσό επιστροφής από αυτό που δικαιούνταν.



Στο επίκεντρο των ελέγχων θα βρεθούν ενοίκια με απόκλιση, από τα στοιχεία που έχει ήδη στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ μέσω τρίτων φορέων καθώς και περιπτώσεις όπου υπάρχει μεγάλη «ψαλίδα» ανάμεσα στα δηλωθέντα ποσά ενοικίων και στις δαπάνες διαβίωσης των ενοικιαστών και σοβαρές ενδείξεις για συμφωνίες κάτω από το τραπέζι ιδιοκτητών και ενοικιαστών για «μαύρο» χρήμα.

Με βάση τα ευρήματα από την επεξεργασία των μισθωτηρίων συμβολαίων, αρμόδιοι παράγοντες εκτιμούν ότι ένας μεγάλος αριθμός μισθώσεων είτε δεν έχουν δηλωθεί καθόλου είτε εμφανίζουν ποσά που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Μόλις το 10% δήλωσε ενοίκιο άνω των 400 ευρώ

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα στατιστικά στοιχεία για την επιδότηση ενοικίου δείχνουν ότι από τους περίπου 900.000 δικαιούχους της επιδότησης ενοικίου οι 180.000 δήλωσαν ενοίκιο έως 100 ευρώ, ενώ 630.000 μεταξύ 100 και 400 ευρώ και μόλις το 10% δήλωσε ενοίκιο άνω των 400 ευρώ, παρότι η αγορά κατοικίας βρίσκεται σε συνεχώς ανοδική πορεία λόγω της διογκούμενης στεγαστικής κρίσης.

Ειδικότερα καταγράφονται κραυγαλέες περιπτώσεις χαμηλών δηλωθέντων ενοικίων όπως οι ακόλουθες:

10 ευρώ για διαμέρισμα 88 τ.μ στο Αιγάλεω και για 66 τ.μ στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης

25 ευρώ για 62 τ.μ στο Γαλάτσι

20 ευρώ για 75 τ.μ στο Ίλιον

10 ευρώ για 30 τ.μ στον Άγιο Δημήτριο

20 ευρώ για 133 τ.μ στην Ηλιούπολη

30 ευρώ για 119 τ.μ στο Χαλάνδρι

10 ευρώ για 111 τ.μ στο Περιστέρι

5 ευρώ για 107 τ.μ στη Νέα Κυδωνία στα Χανιά.

Πάντως για τον περιορισμό του φαινομένου των «μαύρων» μισθώσεων από την 1η Ιανουαρίου 2026 η πληρωμή των ενοικίων, είτε πρόκειται για κύρια κατοικία, είτε για εξοχική ή για φοιτητικό διαμέρισμα, θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω τραπεζών. Πρέπει να περνά υποχρεωτικά μέσα από το τραπεζικό σύστημα.



Οι ενοικιαστές που δεν θα καταβάλλουν τα ενοίκια με ηλεκτρονικό χρήμα ακόμα και αν πληρούν τα κριτήρια θα αποκλείονται από την επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου, το στεγαστικό επίδομα και από κάθε κρατική ενίσχυση.

Αντίστοιχα, οι ιδιοκτήτες θα χάσουν την έκπτωση 5% στο ακαθάριστο εισόδημα από ενοίκια η οποία υπολογίζεται αυτόματα χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών ενώ για τις επιχειρήσεις δεν θα εκπίπτει η δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδά τους.