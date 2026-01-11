Ανακαίνιση σπιτιού: Επιδότηση έως 36.000 ευρώ και 90% κάλυψη – Τι αλλάζει ριζικά στο νέο πρόγραμμα

Με «γενναίο λίφτινγκ» έρχεται το νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών που αναμένεται να τρέξει μέσα στους επόμενους μήνες, αλλάζοντας όσα ξέραμε μέχρι σήμερα για τις κρατικές επιδοτήσεις στο σπίτι.



Το νέο σχήμα προβλέπει επιδότηση έως και 90%, με ανώτατο ποσό τις 36.000 ευρώ ανά κατοικία και συνολικό προϋπολογισμό που εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 500 εκατ. ευρώ. Η πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, να ανοίξει τον Φεβρουάριο του 2026.

Όχι μόνο ενεργειακά – μπαίνουν «μέσα» κανονικές ανακαινίσεις

Η μεγάλη τομή του νέου προγράμματος είναι ότι δεν περιορίζεται πλέον μόνο σε ενεργειακές παρεμβάσεις. Για πρώτη φορά επιδοτούνται εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης, όπως:

υδραυλικά,

ηλεκτρολογικά,

μπάνια,

πλακάκια,

βαψίματα.

Οι ενεργειακές παρεμβάσεις παραμένουν στο πρόγραμμα, αλλά δεν θα ξεπερνούν το 20%–30% της συνολικής δαπάνης, και μπορούν να καλυφθούν, ενδεικτικά, με την εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα ή την αντικατάσταση κουφωμάτων.

Ποιοι και με τι όρια μπορούν να ενταχθούν

Η επιδότηση θα υπολογίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο, με πλαφόν περίπου 300 ευρώ/τ.μ. και συνολική ενίσχυση έως 36.000 ευρώ ανά ακίνητο.



Το πρόγραμμα θα αφορά κυρίως κατοικίες:

με οικοδομική άδεια έως 31/12/1990,

επιφάνειας έως 120 τ.μ.

Στο τραπέζι βρίσκεται εισοδηματικό όριο 35.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ δεν προβλέπεται ηλικιακό όριο για τους δικαιούχους. Επιπλέον, κάθε ιδιοκτήτης θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για περισσότερα από ένα ακίνητα, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις.

Ανοιχτό και για κλειστά και για κατοικημένα σπίτια

Μία ακόμη σημαντική αλλαγή είναι ότι το πρόγραμμα δεν θα αφορά αποκλειστικά κλειστά ακίνητα. Για πρώτη φορά θα μπορούν να ενταχθούν και ιδιοκατοικούμενες κατοικίες, υπό συγκεκριμένους όρους.

Κλειστά ακίνητα: μετά την ανακαίνιση θα πρέπει να κατοικηθούν ή να διατεθούν προς ενοικίαση για τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Κύρια κατοικία: ο ιδιοκτήτης οφείλει να συνεχίσει να τη χρησιμοποιεί ως κύρια στέγη για πενταετία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Πώς «μοιράζεται» ο προϋπολογισμός

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό:

οι εργασίες γενικής ανακαίνισης καλύπτουν περίπου 60%–90% του συνολικού κόστους,

οι ενεργειακές παρεμβάσεις κινούνται στο 20%–40%, ανάλογα με το πακέτο εργασιών.

Με λίγα λόγια, το νέο πρόγραμμα φιλοδοξεί να δώσει πραγματική ανάσα σε παλιά σπίτια, μετατρέποντας την ανακαίνιση από πολυτέλεια σε εφικτή επιλογή, και όχι απλώς σε ένα ακόμα «ενεργειακό» χαρτί.