Ακίνητα: Κι όμως τα ενοίκια στην Ελλάδα μειώθηκαν 9% τα τελευταία 15 χρόνια - Αποκαλυπτικά στοιχεία

Η ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων συνεχίζει την ανοδική της πορεία, με τα στοιχεία της Eurostat να δείχνουν ότι το δεύτερο τρίμηνο του 2025 οι τιμές κατοικιών στην ΕΕ «πέταξαν» κατά 5,4% σε σχέση με πέρυσι, ενώ τα ενοίκια ακολούθησαν με αύξηση 3,2%. Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, η άνοδος ήταν 1,6% στις τιμές και 0,7% στα ενοίκια – απόδειξη ότι η πίεση στην τσέπη των πολιτών δεν υποχωρεί.



Από το 2010 έως σήμερα, οι τιμές κατοικιών έχουν εκτοξευτεί κατά 60,5%, ενώ τα ενοίκια κατά 28,8%. Η πορεία, ωστόσο, δεν ήταν ίδια: τα ενοίκια ανέβαιναν σταθερά, ενώ οι τιμές κατοικιών πέρασαν από φάσεις ράλι, πτώσης και σταθεροποίησης, για να ξαναπάρουν την ανηφόρα από το 2024. Μάλιστα, καταγράφεται συνεχής άνοδος για έξι συνεχόμενα τρίμηνα.

When comparing Q2 2025 with 2010, house prices in the EU increased most in:



🇭🇺 Hungary (+277%)

🇪🇪 Estonia (+250%)

🇱🇹 Lithuania (+202%)



For rents:

🇪🇪 Estonia (+218%)

🇱🇹 Lithuania (+192%)

🇭🇺 Hungary (+125%)



Learn more ➡️ https://t.co/XcoAGHksI3 pic.twitter.com/Rnl9nxX85d — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) October 3, 2025

Πρωταθλήτριες ανόδου Ουγγαρία και Εσθονία

Η εικόνα ανά χώρα είναι αποκαλυπτική: από το 2010 έως το β΄ τρίμηνο του 2025, οι τιμές κατοικιών αυξήθηκαν περισσότερο από τα ενοίκια σε 21 από τις 26 χώρες με διαθέσιμα στοιχεία.

Ουγγαρία +277%,

Εσθονία +250%,

Λιθουανία +202%,

Λετονία +162%,

Τσεχία +155%,

ενώ σε Πορτογαλία, Βουλγαρία, Αυστρία, Λουξεμβούργο, Σλοβακία, Πολωνία και Κροατία οι τιμές διπλασιάστηκαν ή και περισσότερο.

Η μοναδική χώρα με μείωση στις τιμές κατοικιών ήταν η Ιταλία (-1%).

Τα ενοίκια ανεβαίνουν… παντού – εκτός Ελλάδας

Στο μέτωπο των ενοικίων, η αύξηση αφορά σχεδόν όλη την ΕΕ:

Εσθονία +218%,

Λιθουανία +192%,

Ουγγαρία +125%,

Ιρλανδία +117%.

Η Ελλάδα αποτελεί τη μεγάλη εξαίρεση, καθώς είναι η μόνη χώρα της ΕΕ όπου τα ενοίκια έπεσαν (-9%) την τελευταία δεκαπενταετία.

Τι σημαίνει αυτό για τους πολίτες;

Η εικόνα είναι ξεκάθαρη: το «όνειρο» της ιδιοκατοίκησης απομακρύνεται όλο και περισσότερο για εκατομμύρια Ευρωπαίους, ενώ η ενοικίαση παραμένει μια ακριβή – αν και πιο σταθερή – λύση. Οι αριθμοί της Eurostat δεν αφήνουν περιθώριο αμφιβολίας: η στέγη στην Ευρώπη γίνεται διαρκώς πολυτέλεια.