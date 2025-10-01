Εντυπωσιακή υποχώρηση του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο - Στο 1,8% από 3,1%

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα παρουσίασε σημαντική αποκλιμάκωση τον Σεπτέμβριο, υποχωρώντας στο 1,8% από 3,1% που ήταν τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Eurostat





Στην ευρωζώνη, ο ετήσιος πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 2,2% τον Σεπτέμβριο του 2025, έναντι 2,0% τον Αύγουστο.

Αναλυτικά τα κύρια συστατικά του πληθωρισμού στην ευρωζώνη:

Υπηρεσίες: 3,2% (από 3,1% τον Αύγουστο)

Τρόφιμα, αλκοόλ και καπνός: 3,0% (από 3,2%)

Μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα: 0,8% (σταθερά)

Ενέργεια: -0,4% (από -2,0%)

Η Ελλάδα κατέγραψε τον τρίτο χαμηλότερο πληθωρισμό στην ευρωζώνη, μετά την Κύπρο και τη Γαλλία. Στον αντίποδα, την υψηλότερη άνοδο τιμών κατέγραψε η Εσθονία με 5,2%, ακολουθούμενη από την Κροατία με 4,6%.