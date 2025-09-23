Αθήνα: Φθηνότερη από Λονδίνο και Παρίσι, αλλά όχι για τις τσέπες των Ελλήνων

Η Αθήνα συχνά παρουσιάζεται ως μια από τις πιο οικονομικές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Τα στοιχεία του Numbeo και διεθνών συγκρίσεων κόστους ζωής το επιβεβαιώνουν, ωστόσο η εικόνα είναι πιο σύνθετη: ναι μεν η στέγαση και οι δημόσιες μετακινήσεις είναι φθηνότερες από πολλές πόλεις της Δύσης, αλλά σε τομείς όπως η ενέργεια, τα καύσιμα και η τεχνολογία η Αθήνα αποδεικνύεται απροσδόκητα ακριβή.

Ενοίκια και στέγαση: το μεγάλο «όπλο» της Αθήνας

Η μεγαλύτερη διαφορά της Αθήνας από πόλεις όπως το Παρίσι , το Λονδίνο ή η Κοπεγχάγη βρίσκεται στα ενοίκια

Διαμέρισμα 1 υπνοδωματίου στο κέντρο: €502/μήνα.

Εκτός κέντρου: €402/μήνα.

Συγκριτικά:

Βερολίνο: πάνω από €1.000/μήνα για αντίστοιχο διαμέρισμα.

Λονδίνο: από €1.800–2.000/μήνα, ακόμη και σε μη κεντρικές περιοχές.

Παρίσι: μέσος όρος €1.500/μήνα.

Αυτό σημαίνει πως η Αθήνα παραμένει έως και 3 φορές φθηνότερη στο κόστος στέγασης. Ωστόσο, η εικόνα αλλάζει αν υπολογίσουμε τα εισοδήματα: ο μέσος μισθός στην Ελλάδα δεν ξεπερνά τα €1.100–1.200 καθαρά, κάτι που καθιστά το ενοίκιο βαρύ για τα νοικοκυριά. Στην ουσία, η Αθήνα είναι φθηνή για τον ξένο, αλλά όχι πάντα για τον Έλληνα.

Διατροφή και βασικά αγαθά: προσιτά, αλλά όχι όλα

Η ελληνική πρωτεύουσα κρατά ανταγωνιστικές τιμές σε πολλά βασικά είδη διατροφής, χάρη στην τοπική παραγωγή.

Γάλα (1 λίτρο): €1,62 (Βερολίνο: €1,10–1,20).

Ψωμί (500γρ): €1,20 (Παρίσι: €1,50–1,70).

Αυγά (12άδα): €4,17 (Βερολίνο: €3,20, Λονδίνο: €3,50).

Μήλα (1 κιλό): €1,77 (Λονδίνο: €2,50–3,00).

Το καλάθι του σούπερ μάρκετ είναι 14–30% πιο ακριβό σε πόλεις όπως το Βερολίνο ή το Παρίσι, όμως η Αθήνα εμφανίζει «παράδοξα»: σε προϊόντα εισαγωγής (π.χ. ηλεκτρονικά, επώνυμα καλλυντικά, διεθνείς μάρκες) οι τιμές είναι συχνά υψηλότερες λόγω ΦΠΑ (24%) και δασμών.

Στην εστίαση η διαφορά είναι πιο μικρή:

Γεύμα για δύο σε εστιατόριο μέσης κατηγορίας: €40 στην Αθήνα, €55 στο Βερολίνο, €65 στο Παρίσι.

Καφές cappuccino: €3,50 στην Αθήνα, €3,80 στη Μαδρίτη, €5 στο Παρίσι.

Μετακινήσεις: προσιτές συγκοινωνίες, πανάκριβα καύσιμα

Η Αθήνα κρατά χαμηλές τιμές στις δημόσιες συγκοινωνίες, κάτι που αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα.

Μηνιαία κάρτα ΜΜΜ: €29,90 (Λονδίνο: πάνω από €180, Παρίσι: περίπου €85).

Εισιτήριο μετρό: €1,20 (Μαδρίτη: €1,50, Κοπεγχάγη: €3,00).

Ωστόσο, στην οδήγηση η εικόνα αντιστρέφεται:

Βενζίνη: €2,05/λίτρο στην Ελλάδα, έναντι €1,70 στην Ισπανία, €1,65 στη Γερμανία.

Η χώρα παραμένει σταθερά μέσα στις πιο ακριβές στην Ευρώπη σε τιμές καυσίμων, κάτι που πιέζει τους οδηγούς και αυξάνει το συνολικό κόστος διαβίωσης.

Τεχνολογία και εισαγόμενα: η κρυφή «παγίδα»

Η υψηλή φορολογία μεταφράζεται σε ακριβότερες τιμές για ηλεκτρονικά είδη:

iPhone 15: €1.250 στην Ελλάδα, €1.100 στη Γερμανία.

MacBook Air: €1.400 στην Αθήνα, €1.250 στη Γαλλία.

Αυτό σημαίνει ότι η Αθήνα είναι φθηνή στα βασικά αλλά ακριβή στα σύγχρονα αγαθά.

Υπηρεσίες και καθημερινότητα

Σε απλές υπηρεσίες, η Αθήνα κινείται σε μεσαία επίπεδα:

Κούρεμα ανδρικό: €15–20, έναντι €10–12 στη Μαδρίτη.

Συνδρομή σε γυμναστήριο: €40–50/μήνα, ενώ σε Λονδίνο ή Βερολίνο ξεκινά από €60–80.

Εδώ η Αθήνα παραμένει προσιτή, αν και οι πολυτελείς υπηρεσίες (ιδιωτική υγεία, private gyms, premium σπα) κοστίζουν περισσότερο από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο.

Η μεγάλη εικόνα: Αθήνα φθηνή για ξένους, δύσκολη για Έλληνες

Η πρωτεύουσα της Ελλάδας ξεχωρίζει ως προσιτός προορισμός σε σχέση με το Παρίσι, το Λονδίνο ή τη Σκανδιναβία. Είναι φθηνή σε στέγαση, βασικά είδη και μεταφορές, αλλά κρύβει παγίδες σε καύσιμα, τεχνολογία και εισαγόμενα προϊόντα.

Για έναν ξένο που έρχεται με ευρωπαϊκούς μισθούς, η Αθήνα μοιάζει παράδεισος. Για τον Έλληνα που ζει με μισθούς των €1.000–1.200, το κόστος ζωής παραμένει βαρύ και σε πολλές περιπτώσεις δυσανάλογο με τα εισοδήματα.