Σούπερ μάρκετ:Έρχεται καμπάνα «μαμούθ» για παραπλανητικές προσφορές-Ο Θεοδωρικάκος σφίγγει τον κλοιό

Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει ξεκινήσει μια σκληρή εκστρατεία ελέγχων στα σούπερ μάρκετ, με στόχο να εντοπιστούν επιχειρήσεις που παραβιάζουν το πλαίσιο προσφορών και παραπλανούν τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, εντός της ημέρας αναμένεται να επιβληθεί πρόστιμο-μαμούθ σε μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ για παραβίαση της νομοθεσίας σχετικά με τις προσφορές, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα σε ολόκληρο τον κλάδο.

Οι παραβάτες θα αντιμετωπίζουν πρόστιμα που μπορεί να ξεπεράσουν τις 50.000 ευρώ, ενώ τα ονόματά τους θα δημοσιοποιούνται, ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και ενημέρωση του κοινού.

Σούπερ μάρκετ: Εντατικοί έλεγχοι και κοινωνική ευθύνη

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στον ΑΝΤ1 κάλεσε για ακόμη μια φορά τις αλυσίδες να μειώσουν τις τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης. Παράλληλα, άφησε αιχμές για τα κέρδη του κλάδου, υπογραμμίζοντας ότι σε έναν χώρο με ετήσιο τζίρο 12 δισ. ευρώ, το μεσοσταθμικό κέρδος 1,5% δεν αντανακλά την πραγματική εικόνα της αγοράς.

Όπως ανέφερε, οι πολίτες έχουν καταθέσει δεκάδες καταγγελίες, γεγονός που οδήγησε σε προσωπική εντολή για αυστηρούς και συχνούς ελέγχους. «Τα σούπερ μάρκετ πρέπει να δείξουν κοινωνική ευθύνη και ευαισθησία, μειώνοντας το μεσοσταθμικό τους κέρδος», τόνισε χαρακτηριστικά. Οι επιχειρήσεις έχουν δεσμευθεί να προχωρήσουν σε μειώσεις τιμών σε περίπου 1.000 κωδικούς προϊόντων, με στόχο την προστασία της κοινωνικής συνοχής.