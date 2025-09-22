Ακρίβεια: Σε ποια προϊόντα των σούπερ μάρκετ μειώνονται οι τιμές έως και 20% από 10 Οκτωβρίου

Διπλό ραντεβού μέσα στην εβδομάδα έχει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης με το λιανεμπόριο και τη βιομηχανία. Στο τραπέζι μπαίνει το νέο project μείωσης τιμών, που θα τρέξει από τις 10 Οκτωβρίου μέχρι το τέλος του χρόνου.

Στις συσκέψεις υπό τον Τάκη Θεοδωρικάκο συμμετέχουν η ΕΣΕ - Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας , ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) και ο ΕΣΒΕΠ. Το σχέδιο αφορά περίπου 1.000 προϊόντα, αριθμός πολύ μεγαλύτερος από τους 705 κωδικούς που είχαν μπει στο περσινό πρόγραμμα. Οι πρώτες λίστες περιλαμβάνουν εκατοντάδες κωδικούς προϊόντων με μειώσεις από 6% έως 15%, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η μείωση μπορεί να φτάσει ακόμη και το 24%.

Ποια προϊόντα συμμετέχουν στην πρωτοβουλία

Σύμφωνα με πληροφορίες του υπουργείου ανάπτυξης η ανακοίνωση των προϊόντων που θα συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία θα γίνει είτε με τον συνολικό αριθμό είτε με ένα μεγάλο πακέτο κωδικών το οποίο θα ακολουθήσουν νεότερες ενημερώσεις. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως τα προϊόντα που θα ενταχθούν σε καθεστώς μείωσης τιμής θα καθοριστούν από τους προμηθευτές ωστόσο στο μέτρο συμμετέχουν όλα τα τυποποιημένα προϊόντα.

Ενδεικτικά:

Ζυμαρικά

Αρτοσκευάσματα

Δημητριακά

Χυμοί

Σοκολάτες

Ελαιόλαδο

Γάλα- γιαούρτι

Απορρυπαντικά

Είδη προσωπικής φροντίδας

Και τα PL στη μάχη

Σούπερ μάρκετ και προμηθευτές θα πιέσουν τις τιμές και στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Οι αλυσίδες μάλιστα σκοπεύουν να «χτίσουν» πάνω στη μείωση των προμηθευτών με δικό τους επιπλέον discount. Το γεγονός ότι ο πληθωρισμός τροφίμων έχει υποχωρήσει δίνει μεγαλύτερα περιθώρια.

Circana: Το report του Ιουλίου

Η τελευταία έρευνα της Circana δείχνει ενδιαφέρουσες ανακατατάξεις στην αγορά:

Superettes (έως 400 τ.μ.): από διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης, τώρα περιορίζονται στο 7,2%. Την πρωτιά παίρνουν τα μεγάλα καταστήματα άνω των 2.500 τ.μ.

Μεσαία καταστήματα (400–1.000 τ.μ.): ανακάμπτουν με ρυθμό 4%, καθώς προσφέρουν περισσότερες προσφορές.

Private Label: επανέρχονται δυναμικά με μερίδιο 27,2% και ανάπτυξη 7,3%, ξεπερνώντας τα επώνυμα προϊόντα που «τρέχουν» στο 5,4%. Οι καταναλωτές πιεσμένοι οικονομικά αναζητούν χαμηλότερες τιμές.

Περιφέρειες: Πρωταθλητές ανάπτυξης τα νησιά (10%) και η Κρήτη (8%). Στην τελευταία θέση η Βόρεια Ελλάδα (εκτός Θεσσαλονίκης) με 4,1%, όπου η γειτνίαση με τη φθηνότερη Βουλγαρία παίζει ρόλο. Η Αττική κινείται κάτω από τον πανελλαδικό μέσο όρο (5% έναντι 5,9%).

Το θετικό μήνυμα

Στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου η αγορά ανέβασε ταχύτητα:

+5,9% στις πωλήσεις

+1,4% στις τιμές

Δηλαδή, πραγματική αύξηση όγκου κατά 4,4%. Μια εξαιρετικά ελπιδοφόρα εξέλιξη για την κατανάλωση.