Νέο deal κυβέρνησης – βιομηχανίας: Ποιες τιμές πέφτουν έως 20% στα σούπερ μάρκετ

Υπό τον φόβο νέων πληθωριστικών πιέσεων, η κυβέρνηση και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος προχώρησαν σε συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ για την εφαρμογή ενός νέου γύρου οικειοθελών μειώσεων τιμών.



Το μέτρο, που πέρυσι εφαρμόστηκε πιλοτικά και έδειξε αποτελέσματα, επανέρχεται και φέτος με στόχο να συγκρατήσει τις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά του οικογενειακού καλαθιού. Οι πρώτες λίστες περιλαμβάνουν εκατοντάδες κωδικούς προϊόντων με μειώσεις από 6% έως 15%, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η μείωση μπορεί να φτάσει ακόμη και το 24%.

Εκτός της πρωτοβουλίας τα νωπά προϊόντα

Στη λίστα των προϊόντων αναμένεται να ενταχθούν μακαρόνια, γαλακτοκομικά, πίτες, κατεψυγμένα είδη, χαρτικά, απορρυπαντικά, καλλυντικά και βρεφικές τροφές. Πρόκειται για κατηγορίες που τα τελευταία δύο χρόνια βρέθηκαν στην «πρώτη γραμμή» της ακρίβειας και τώρα επιχειρείται να αποκλιμακωθούν.

Ωστόσο, την ίδια ώρα που οι τιμές στα τυποποιημένα υποχωρούν, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι στα νωπά τρόφιμα – κρέας, ψάρια, φρούτα και λαχανικά – οι αυξήσεις συνεχίζονται, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Το περσινό παράδειγμα

Η περσινή εμπειρία έδειξε ότι η πρωτοβουλία δεν έμεινε στα χαρτιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, οι μειώσεις τιμών σε συγκεκριμένους κλάδους ξεπέρασαν το 6%–9%, ενώ συνολικά οι τιμές στα ράφια υποχώρησαν κατά 0,5%–0,7% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Έτσι, απορρυπαντικά, είδη προσωπικής υγιεινής, χαρτικά και προϊόντα παντοπωλείου έδωσαν «ανάσα» στα νοικοκυριά.



Η κυβέρνηση παρουσιάζει το μέτρο ως εργαλείο προστασίας του καταναλωτή, όμως η αλήθεια είναι πως οι πολίτες συνεχίζουν να πληρώνουν πανάκριβα το καλάθι τους. Γιατί άλλο η επικοινωνία και άλλο η πραγματικότητα στο ταμείο. Το μεγάλο ερώτημα παραμένει: θα δούμε επιτέλους ουσιαστικές και διαρκείς μειώσεις ή πρόκειται για μια ακόμη προσωρινή βιτρίνα που θα ξεθωριάσει μόλις οι κάμερες στραφούν αλλού;