Θεοδωρικάκος: Τέλος οι «προσφορές-μαϊμού» – Μόνιμο το μέτρο μετά από ανατιμήσεις

Μόνιμο καθιστά η κυβέρνηση το μέτρο που απαγορεύει τις προσφορές σε προϊόντα όταν έχει προηγηθεί ανατίμηση. «Το μέτρο λήγει τον Οκτώβριο, όμως έχει αποδείξει ότι λειτουργεί ουσιαστικά. Για αυτό θα ισχύει πλέον για πάντα», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος .

Σκοπός του μέτρου είναι να μπλοκάρει τις λεγόμενες «προσφορές-μαϊμού», όπου μια αλυσίδα ανεβάζει πρώτα την τιμή ενός προϊόντος και μετά το εμφανίζει σε «έκπτωση», παραπλανώντας τον καταναλωτή. Η πρωτοβουλία εφαρμόστηκε την περασμένη άνοιξη και είχε αρχικά παροδικό χαρακτήρα, ωστόσο τα φαινόμενα αιχροκέρδειας καθώς επίσης και η ακρίβεια οδήγησαν στην απόφαση, το μέτρο να πάρει μόνιμο χαρακτήρα με νομοθετική ρύθμιση.

«Η πράσινη μετάβαση δεν είναι επιλογή, είναι όρος επιβίωσης»

Ο υπουργός, μιλώντας στην παρουσίαση της ετήσιας Έκθεσης του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ , έστειλε σαφές μήνυμα για τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στο κρίσιμο στάδιο της πράσινης μετάβασης.

«Η πράσινη μετάβαση δεν είναι επιλογή, είναι όρος επιβίωσης και ευημερίας. Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς αυτή», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την πρόκληση του υψηλού ενεργειακού κόστους για τις μικρές επιχειρήσεις.

Οι παρεμβάσεις για τις επιχειρήσεις

Ο κ. Θεοδωρικάκος στάθηκε στα μέτρα που έχουν ήδη υλοποιηθεί:

Φοροαπαλλαγή 50% στο εισόδημα νέων εταιρειών που προκύπτουν από συγχωνεύσεις.

Μείωση φορολογικού συντελεστή από 29% σε 22%.

Σημαντική μείωση ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων.

Όπως είπε, όλα αυτά μειώνουν το λειτουργικό κόστος και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα.

Εξωστρέφεια και νέο αναπτυξιακός νόμος

Ο υπουργός αναφέρθηκε και σε δράσεις που ενισχύουν την εξωστρέφεια των μικρών επιχειρήσεων, όπως το πρόγραμμα ΕΣΠΑ ύψους 200 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι πριν από το τέλος του έτους θα προκηρυχθεί νέο καθεστώς του αναπτυξιακού νόμου, αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις με στόχο την εξαγωγική τους δραστηριότητα.

Στήριξη καταναλωτή και αγοράς

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι μέσα στον Οκτώβριο θα ιδρυθεί η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, που θα συγκεντρώσει όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Παράλληλα, προανήγγειλε έναν ενιαίο κώδικα εμπορικών συναλλαγών, ώστε να εξαλειφθούν οι αλληλοκαλύψεις στη νομοθεσία.

Η μεγάλη πρόκληση

Κλείνοντας, επισήμανε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει παραγωγικό μοντέλο:

«Να ενισχύσουμε την παραγωγικότητα, να δώσουμε βάρος στη βιομηχανία, την εξωστρέφεια, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Μόνο έτσι θα στηριχθούν πραγματικά οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις».