Προς παράταση το μέτρο της απαγόρευσης προωθητικών ενεργειών

Προ των πυλών βρίσκεται, όπως όλα δείχνουν, η παράταση του μέτρου της απαγόρευσης προωθητικών ενεργειών.



Απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Αλέξανδρου Καζαμία της Πλεύσης Ελευθερίας, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ενημέρωσε πως το μέτρο της απαγόρευσης των προωθητικών ενεργειών σε προϊόντα στα οποία έχουν προηγηθεί ανατιμήσεις, το οποίο λήγει τον Οκτώβριο, «σε καμία περίπτωση δεν θα καταργηθεί, αλλά ενδεχομένως θα επεκταθεί», όχι μόνο ως προς το χρονικό όριο, αλλά και πιθανώς ως προς τη διάρκεια εφαρμογής του.



Ο υπουργός Ανάπτυξης επανέλαβε πως εάν συνεχίσουν οι υψηλές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος, η κυβέρνηση θα παρέμβει, ενώ δήλωσε αρμόδιος για τον πληθωρισμό τροφίμων, καλώντας το βουλευτή να απευθυνθεί στον υπουργό Οικονομικών γενικώς για τον πληθωρισμό καθώς και για το πρόβλημα της στέγασης.



Όσον αφορά πάντως στον πληθωρισμό τροφίμων, σημείωσε πως τον περασμένο χειμώνα υπήρξε αρνητικός στα βασικά είδη, και πως το καλοκαίρι παραδοσιακά λόγω του τουρισμού η ζήτηση εκτινάσσεται. Σε κάθε περίπτωση, ο πληθωρισμός τροφίμων στο κέντρο του καλοκαιριού ήταν μικρότερος από μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε.



Συνέστησε δε υπομονή στο βουλευτή προκειμένου να ακούσει τις αποφάσεις και τις δεσμευτικές πολιτικές που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός για την ενίσχυση της μεσαίας τάξης στη ΔΕΘ.



«Λέτε ότι δεν κάνουμε τίποτα, κάνουμε αυτά που σας είπα και έχουμε αποτελέσματα, αλλά και το χειμώνα που είχαμε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα πάλι ακρίβεια λέγατε ότι υπάρχει, αυτή είναι η κασέτα, ότι εμείς είμαστε με πλούσιους και εσείς με φτωχούς», σχολίασε ο υπουργός, με τον Αλέξανδρο Καζαμία να καταγγέλλει πως η κυβέρνηση παρακολουθεί ως άβουλος θεατής την αύξηση του πληθωρισμού το τελευταίο τρίμηνο.