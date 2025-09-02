Μοσχαρίσιο κρέας: Στα 25 ευρώ το κιλό – Εφιαλτικές προβλέψεις για την τσέπη των καταναλωτών

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες την ξέφρενη πορεία των τιμών στο μοσχαρίσιο κρέας τον τελευταίο μήνα.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία , μόνο μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες η τιμή έχει εκτοξευθεί κατά 10% – 15%, ενώ σε σύγκριση με πέρσι η αύξηση φτάνει το 20%.



Αποτέλεσμα; Στα ράφια των σούπερ μάρκετ το μοσχαρίσιο κρέας πωλείται πλέον από 17 έως και 20 ευρώ το κιλό, βάζοντας νέα «φωτιά» στα νοικοκυριά και εντείνοντας τους φόβους για ακόμη μεγαλύτερες ανατιμήσεις το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να κλείσει τα μάτια απέναντι στην εκτόξευση των τιμών. Ήδη εξετάζεται σε βάθος το κατά πόσο μια τόσο μεγάλη αύξηση στο μοσχαρίσιο κρέας είναι πράγματι δικαιολογημένη ή αν κρύβονται πίσω της φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Υπερβολή ή σκληρή πραγματικότητα

Ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος (ΕΔΟΚ), Λευτέρης Γίτσας, προειδοποιεί ότι το μοσχαρίσιο κρέας βρίσκεται μπροστά σε ένα ιστορικό «άλμα τιμών», που θα ξεπεράσει σύντομα το ψυχολογικό όριο των 20 ευρώ το κιλό και μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 25 ευρώ.

Μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα, εξήγησε ότι η ευρωπαϊκή παραγωγή έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, όχι τυχαία, αλλά ως αποτέλεσμα πολιτικών αποφάσεων με το πρόσχημα της προστασίας του περιβάλλοντος.

Ευρώπη χωρίς κρέας – Ισπανία και Γαλλία στο «κόκκινο»

Σε χώρες με ισχυρή παράδοση στην κτηνοτροφία, όπως η Ισπανία και η Γαλλία, η παραγωγή έχει συρρικνωθεί έως και 30%, αφήνοντας μεγάλες τρύπες στην αγορά. Το αποτέλεσμα; Αύξηση τιμών, ελλείψεις και ανησυχία για την αυτάρκεια.

unpslash

Η απειλή της συμφωνίας Mercosur

Ο κ. Γίτσας στάθηκε και στη συμφωνία Mercosur, που ανοίγει την πόρτα για μαζικές εισαγωγές κρέατος από τη Λατινική Αμερική (Βραζιλία, Αργεντινή, Χιλή, Περού). Η λογική ήταν απλή: «κρέας για την Ευρώπη – αυτοκίνητα για τη Λατινική Αμερική».



Μόνο που πίσω από αυτό το deal κρύβεται ένας μεγάλος κίνδυνος: η ασφάλεια των τροφίμων. Όπως τόνισε, σε πολλές από αυτές τις χώρες χρησιμοποιούνται ακόμη ορμόνες ανάπτυξης και καρκινογόνες ουσίες που στην Ευρώπη απαγορεύονται αυστηρά.

«Δεν γίνεται να μπαίνουν σκληρές προδιαγραφές στην ευρωπαϊκή κτηνοτροφία και να εισάγουμε ελεύθερα κρέατα με ουσίες επικίνδυνες για την υγεία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο καταναλωτής στο στόχαστρο – Η Κυριακάτικη μπριζόλα «είδος πολυτελείας»

Η ΕΔΟΚ εκτιμά ότι η κρίση δεν θα είναι παροδική. Θα χρειαστούν 4-5 χρόνια για να αναπληρωθεί το ζωικό κεφάλαιο, πράγμα που σημαίνει ότι οι τιμές θα συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία.

Στο μοσχαρίσιο οι αυξήσεις θα είναι καταιγιστικές, ενώ στο χοιρινό η επιβάρυνση θα είναι πιο ήπια λόγω ταχύτερου κύκλου αναπαραγωγής.



Η ελληνική οικογένεια, που συνηθίζει να βάζει το κρέας στο τραπέζι της Κυριακής, βρίσκεται πλέον μπροστά σε ένα δύσκολο ερώτημα: θα μπορεί αύριο να το αντέξει;

PEXELS

Αύξηση κόστους παραγωγής & μείωση κοπαδιών

Το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί δραματικά. Οι τιμές των ζωοτροφών (π.χ. καλαμπόκι, σιτηρά για ζωικά) έχουν σημειώσει άνοδο της τάξης του 80–100%, ενώ παράλληλα το κόστος ενέργειας (ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα) έχει αυξηθεί περίπου 50–80%. Αυτές οι αυξήσεις δημιουργούν συνθήκες «ασφυξίας» για τους κτηνοτρόφους, καθώς ανεβάζουν κατακόρυφα τα έξοδα εκτροφής κάθε ζώου. Επιπλέον, η ακρίβεια στα μεταφορικά μέσα και γενικά η αύξηση του πληθωρισμού σημαίνουν ότι όλα τα στάδια – από το αγρόκτημα μέχρι το κρεοπωλείο – γίνονται ακριβότερα.

Ως αποτέλεσμα, πολλοί παραγωγοί αδυνατούν να συντηρήσουν μεγάλες μονάδες και μειώνουν τα κοπάδια τους. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας, το αυξημένο κόστος ανάγκασε αρκετούς κτηνοτρόφους να σφάξουν πρόωρα μέρος του ζωικού κεφαλαίου τους ,σε κάποια φάση πάνω από 600 αγελάδες την εβδομάδα οδηγήθηκαν σε σφαγή λόγω κόστους.

Αυτό φυσικά μειώνει την εγχώρια παραγωγή μοσχαρίσιου κρέατος. Πράγματι, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η ελληνική παραγωγή κρέατος πλέον καλύπτει μόνο περίπου το 35–36% της κατανάλωσης – δηλαδή η χώρα μας παράγει μόλις το ένα τρίτο του κρέατος που χρειάζονται οι καταναλωτές της. Με λιγότερα ελληνικά μοσχάρια στην αγορά, η προσφορά μειώνεται και έτσι οι τιμές πιέζονται ανοδικά.

Καμπανάκι για την Ευρώπη – Το μοσχαρίσιο «είδος πολυτελείας»

Η προοπτική των 25 ευρώ το κιλό δεν είναι απλώς μια ακόμη ανατίμηση. Είναι καμπανάκι για την αυτάρκεια, την ασφάλεια τροφίμων και την αγροδιατροφική πολιτική της Ευρώπης.



Αν δεν υπάρξει άμεσα σχέδιο στήριξης, το μοσχαρίσιο κρέας κινδυνεύει να μετατραπεί από βασικό διατροφικό αγαθό σε είδος πολυτελείας, προσβάσιμο μόνο στους λίγους.