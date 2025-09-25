Με ποια κριτήρια αγοράζουμε τρόφιμα οι Έλληνες: Πώς άλλαξαν οι συνήθειες τα τελευταία 3 χρόνια

Το κόστος (67%) και η ασφάλεια των τροφίμων (61%) αποτελούν τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά τροφίμων των καταναλωτών στην Ελλάδα, ενώ αντίστοιχα στην Ευρώπη, το κόστος (60%) και η γεύση (51%) έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο.



Τα ευρήματα προέρχονται από το Ειδικό Ευρωβαρόμετρο του 2025 για την ασφάλεια των τροφίμων στην Ε.Ε, που δημοσιοποίησε ο ΕΦΕΤ.

Με βάση συνεντεύξεις, που πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης με 26.370 άτομα σε ολόκληρη την Ε.Ε., το διάστημα 26 Μαρτίου έως 22 Απριλίου 2025, η έρευνα παρουσιάζει μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο οι Ευρωπαίοι επιλέγουν τα τρόφιμα, τον βαθμό ευαισθητοποίησης και ενδιαφέροντος τους για την ασφάλεια των τροφίμων, τις ανησυχίες τους, τις πηγές πληροφόρησης για θέματα ασφάλειας τροφίμων αλλά και τον βαθμό εμπιστοσύνης τους σε αυτές. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) διεξάγει την έρευνα κάθε 3 χρόνια και τα αποτελέσματα αφορούν τον μέσο όρο μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ. Σε πολλά από αυτά τα ζητήματα, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών και μεταξύ κοινωνικο-δημογραφικών κατηγοριών (π.χ. ηλικιακές ομάδες, επίπεδο εκπαίδευσης, εισόδημα νοικοκυριού).

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα

Oι Ευρωπαίοι δηλώνουν σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό ότι γνωρίζουν πώς λειτουργεί το σύστημα ασφάλειας τροφίμων της Ε.Ε., με το ποσοστό να αυξάνεται κατά 6 μονάδες από το 2022.



Παράλληλα, όλο και περισσότεροι πολίτες έχουν ακούσει για συγκεκριμένα ζητήματα ασφάλειας τροφίμων. Πιο γνωστά παραμένουν τα πρόσθετα τροφίμων (71%) και τα φυτοφάρμακα (67%).



Αξιοσημείωτες είναι και οι αυξήσεις στην ευαισθητοποίηση για:

τις ασθένειες των ζώων (65%, +5 μονάδες),

τα μικροπλαστικά στα τρόφιμα (63%, +8 μονάδες),

τις τροφικές δηλητηριάσεις (62%, +5 μονάδες).

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της EFSA, Nikolaus Kriz, δήλωσε: «Τα νέα στοιχεία για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων στην ΕΕ είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά για την EFSA και πολλούς εταίρους μας σε όλη την Ευρώπη», ενώ η Barbara Gallani, επικεφαλής επικοινωνίας και συνεργασιών στην EFSA, δήλωσε: «Είναι θετικό το γεγονός ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι στην ΕΕ έχουν εμπιστοσύνη στην ασφάλεια των τροφίμων τους».



Τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου συνοδεύονται από ξεχωριστές αναφορές για καθένα από τα 27 κράτη μέλη.

Βασικά συμπεράσματα για τους Έλληνες καταναλωτές