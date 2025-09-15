Καφές arabica: Ξεπέρασε τα 4 δολάρια /λίβρα για πρώτη φορά από τον Απρίλιο

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του καφέ στη Νέα Υόρκη συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, ξεπερνώντας για πρώτη φορά από τον Απρίλη το όριο των 4 δολαρίων ανά λίβρα, κυρίως λόγω των διαρκών ανησυχιών για περιορισμένες προμήθειες και τις εμπορικές εντάσεις.

H ανάρτηση του αρθρογράφου του Bloomberg Χαβιέ Μπλας

Arabica coffee wholesale prices are back above $4 per pound, approaching the all-time high seen in January-February.



Since the beginning of the year, US retail coffee prices have increased already >30%, and further hikes are coming.



(Chart below is retail price) #coffee pic.twitter.com/vvGWhY8aId — Javier Blas (@JavierBlas) September 15, 2025

Η arabica, η ποικιλία που προτιμάται από εταιρείες όπως η Starbucks για ειδικά ροφήματα, σημείωσε άνοδο έως 3,6% τη Δευτέρα. Από τις αρχές Αυγούστου οι τιμές έχουν αυξηθεί περίπου 47%, εξαιτίας της ξηρασίας στη Βραζιλία, τον μεγαλύτερο παραγωγό ,των δασμών των ΗΠΑ στις εισαγωγές από τη Νότια Αμερική και της μείωσης των αποθεμάτων.

Καύσωνας και ξηρασία πλήττουν τη Βραζιλία

Οι προβλέψεις αναφέρουν ότι θα επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας σε περιοχές όπως οι Minas Gerais και São Paulo ενώ αναμένεται ξηρασία στο Espírito Santo μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με τη Somar Meteorologia. Στην περιοχή παραγωγής arabica της Βραζιλίας η προσοχή στρέφεται τώρα στην ερχόμενη ανθοφορία, η οποία θα καθορίσει εν πολλοίς τη σοδειά που θα συγκομιστεί στα μέσα του επόμενου έτους, όπως αναφέρει η εμπορική εταιρεία I & M Smith Ltd.



Σε εβδομαδιαία βάση, η μεγαλύτερη ζώνη παραγωγής arabica της Βραζιλίας καταγράφει βροχοπτώσεις κάτω από τον μέσο όρο.

Δασμοί 50% των ΗΠΑ φέρνουν εμπορικό… ψυχροπόλεμο

Οι έμποροι βρίσκονται επίσης σε εγρήγορση λόγω των πολιτικών εντάσεων· αναλυτές επισημαίνουν ότι ο δασμός 50% που επέβαλαν οι ΗΠΑ σε πολλά βραζιλιάνικα προϊόντα ανάμεσα σε αυτά και ο καφές ενισχύει ακόμη περισσότερο την άμεση ανεπάρκεια στην αγορά.



Τα αποθέματα της arabica που φυλάσσονται σε λιμάνια υπό έλεγχο των χρηματιστηρίων έχουν πέσει στο χαμηλότερο σημείο από τον Μάιο του 2024, στοιχείο που μαρτυρά τη μείωση της προσφοράς.

Σε ανοδική τροχιά και τα υπόλοιπα soft commodities

Η ανοδική πορεία των τιμών συνοδεύεται από αύξηση των καθαρών long θέσεων (αισιόδοξες τοποθετήσεις) από hedge funds, που βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο. Αυτό έχει οδηγήσει την αγορά της arabica σε «υπεραγορασμένη» ζώνη, αφού ο δείκτης σχετικής ισχύος (RSI) 14 ημερών ξεπέρασε το 70 , ένα επίπεδο που συχνά χρησιμοποιείται ως ένδειξη υπερβολικής ανόδου τιμών.

Η τιμή της arabica ενισχύθηκε κατά 3,1% στα 4,0905 δολάρια/λίβρα στη Νέα Υόρκη.

Η ποικιλία robusta σημείωσε άνοδο 3,6% στο Λονδίνο.

Όσον αφορά άλλα «soft commodities»,