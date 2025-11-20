Οι singles ψάχνουν ταίρι και τα ζευγάρια συγκατοικούν πιο γρήγορα για να αποκτήσουν σπίτι

Για τους singles, η εύρεση συντρόφου δεν αποτελεί λύση μόνο για την κάλυψη των συναισθηματικών τους αναγκών. Όπως έχει διαμορφωθεί το τοπίο στο στεγαστικό ανά την Ευρώπη, όσοι είναι μόνοι ψάχνουν πλέον σύντροφο προκειμένου να αυξήσουν τις ελπίδες τους για την απόκτηση δικής τους κατοικίας.

Για τους ανθρώπους που ζουν μόνοι, ο δρόμος προς την απόκτηση κατοικίας είναι γεμάτος εμπόδια. Οι τιμές των κατοικιών αυξάνονται ξανά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλοί άγαμοι νέοι αντιμετωπίζουν αυξανόμενα εμπόδια στην αγορά κατοικίας.

Μετά από μια σύντομη πτώση το 2023, οι τιμές των ακινήτων πήραν ξανά την ανιούσα το 2024 και αυξήθηκαν κατά 5,4% το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.



Μία από τις κοινωνικές επιπτώσεις είναι ότι οι άνθρωποι που δεν βρίσκονται σε σχέση αισθάνονται ολοένα και περισσότερο αποκλεισμένοι από την αγορά κατοικίας.



Πιο συγκεκριμένα, το 37% των singles πιστεύουν πλέον ότι δεν θα μπορέσουν ποτέ να αγοράσουν σπίτι.



Αυτό είναι ένα από τα βασικά ευρήματα μιας νέας έρευνας σε περισσότερους από 20.000 ανθρώπους σε 23 χώρες, η οποία διεξήχθη από το franchise ακινήτων RE/MAX και παρουσιάζει το Euronews.

Fast track σχέσεις για fast track αγορά κατοικίας



Η σχέση ή ο γάμος αναδεικνύεται ως μια πρακτική συντόμευση για την αγορά κατοικίας, σύμφωνα με το 26% των ερωτηθέντων που σκοπεύουν να αγοράσουν ακίνητο - η τρίτη πιο συχνά αναφερόμενη λύση.

Το ποσοστό είναι υψηλότερο στην Ολλανδία και την Πορτογαλία - και οι δύο με 33% - και ιδιαίτερα μεταξύ των Gen Z σε όλη την Ευρώπη (35%), οι οποίοι φαίνονται λιγότερο ατομιστές ή ίσως περισσότερο πραγματιστές από τους μεγαλύτερους σε ηλικία της γενιάς των Millennials (25%).



Πηγή: REMAX/Euronews

Ίσως αυτό εξηγεί επίσης γιατί τα ζευγάρια της Γενιάς Ζ συγκατοικούν πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη γενιά: κατά μέσο όρο 2,7 χρόνια, σε σύγκριση με 3,2 χρόνια μεταξύ των Millennials.



Στην Ελλάδα, τα ζευγάρια αποφασίζουν να συγκατοικήσουν μετά από 3,6 χρόνια σχέσης.



Οι Βρετανοί τείνουν να είναι αυτοί που συγκατοικούν πιο γρήγορα - μετά από μόλις δύο χρόνια και τέσσερις μήνες - το συντομότερο χρονικό διάστημα στην Ευρώπη. Η Γαλλία βρίσκεται στο αντίθετο άκρο, με μέσο όρο άνω των τεσσάρων ετών, το μεγαλύτερο στην ήπειρο, ακολουθούμενη από την Ιταλία.

Πηγή: REMAX/Euronews

Ποιες άλλες λύσεις εξετάζουν οι Ευρωπαίοι για την αγορά ακινήτων

Γενικά, πολλοί είναι εκείνοι που φαίνεται να επιταχύνουν την συμβίωση: το 13% των ζευγαριών στην Ευρώπη συγκατοικούν μετά από μόλις έξι μήνες, ενώ το 26% το κάνει μέσα σε ένα χρόνο.

«Η τιμή διαμορφώνει όχι μόνο το πού ζουν οι άνθρωποι, αλλά και με ποιον ζουν», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της RE/MAX Europe, Michael Polzler. «Ενώ το αυξανόμενο κόστος στέγασης συνεχίζει να επηρεάζει τους πάντες, όσοι δεν έχουν σύντροφο ή κοινό εισόδημα αντιμετωπίζουν την πιο δύσκολη περίοδο στην απόκτηση κατοικίας».

Άλλοι εξετάζουν τη γεωγραφία: το 14% λέει ότι η μετακόμιση σε μια φθηνότερη περιοχή θα μπορούσε να είναι ο τρόπος για να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία, μια στρατηγική που είναι πιο συνηθισμένη στη Γερμανία (20%) και την Τουρκία (23%).

Πέρα από την ερωτική ζωή, το μεγάλο πρόβλημα είναι ο μισθός, ο οποίος αναφέρεται ως το νούμερο ένα εμπόδιο (από το 58% των απαντήσεων), με την Πολωνία (66%) και την Ουγγαρία (67%) να βρίσκονται στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Η Ελλάδα εξάλλου, βρίσκεται πολύ ψηλά στη συγκεκριμένη λίστα. Είναι στην έβδομη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το 63% να δηλώνει ότι δεν κερδίζει αρκετά χρήματα από την εργασία, ώστε να μπορεί να αγοράσει κατοικία.

Η γενιά Z, η οποία είναι πιο πιθανό να έχει θέσεις εργασίας εισαγωγικής ή κατώτερης βαθμίδας, επηρεάζεται περισσότερο από το ζήτημα των μισθών όσον αφορά την αγορά (62%). Ωστόσο, υπάρχει μια έκπληξη: το ζήτημα των μισθών αναφέρεται ελαφρώς περισσότερο από τους Baby Boomers (57%) και τη Γενιά X (56%) από ό,τι από τους Millennials (55%).

Μοναχική διαβίωση: Πού είναι φθηνότερη και πού πιο ακριβή στην Ευρώπη



Οι άγαμοι κατέχουν πολύ λιγότερη περιουσία από τους συνομηλίκους τους που είναι παντρεμένοι. Ενώ το 72% των ανθρώπων σε ένα ζευγάρι κατέχουν το σπίτι στο οποίο ζουν, το ποσοστό μειώνεται στο 49% μεταξύ των ατόμων που ζουν μόνοι.

Ωστόσο, τα χάσματα μεταξύ των χωρών είναι ακόμη μεγαλύτερα.

Τα ποσοστά ιδιοκτησίας κατοικίας μεταξύ των ατόμων που ζουν μόνοι είναι σημαντικά χαμηλά στην Ελβετία (17%), τη Γερμανία (19%) και τη Μάλτα (15%).



Το εκτιμώμενο κόστος στέγασης για τους Ευρωπαίους που ζουν μόνοι τους ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 36% του εισοδήματός τους, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών. Η Γερμανία έχει ένα από τα βαρύτερα έξοδα - σχεδόν το 42% του εισοδήματος ενός ατόμου - ενώ στη γειτονική Τσεχία, το κόστος αυτό ανέρχεται σε περισσότερο από 45%.

Η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία βρίσκονται σε κάπως καλύτερη κατάσταση, καθώς και οι τρεις είναι κάτω από 33%, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο ευθυγραμμίζεται με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, στο 36%.

Το πιο βολικό μέρος για να ζήσει κανείς μόνος του στην Ευρώπη είναι η Λιθουανία, σύμφωνα με την έρευνα, όπου λιγότερο από το 1/4 του μισθού κάποιου πηγαίνει για στέγαση.

Πού αυξάνονται περισσότερο οι τιμές



Οι τιμές στην αγορά κατοικίας βρίσκονται σε άνοδο στο μεγαλύτερο μέρος της ΕΕ το 2025. Εκτός από τη Φινλανδία (-1,3%), όλα τα κράτη μέλη ανέφεραν υψηλότερες τιμές το δεύτερο τρίμηνο. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Πορτογαλία (+17,2%), τη Βουλγαρία (+15,5%) και την Ουγγαρία (+15,1%).