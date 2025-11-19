«Σπίτι μου ΙΙ»: Ανοίγει η βεντάλια των δικαιούχων – Νέα εισοδηματικά όρια και παράταση μέχρι το 2026

Με μια νέα τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας προχωρούν σε σημαντική αναβάθμιση του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και υλοποιείται μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Η αλλαγή αφορά διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων αλλά και παράταση της προθεσμίας υπαγωγής, δίνοντας περισσότερη «ανάσα» σε νέους και οικογένειες που αναζητούν πρόσβαση στην πρώτη κατοικία.

Τα νέα εισοδηματικά όρια

Με βάση τις τροποποιήσεις της ΚΥΑ που συνυπογράφουν οι υπουργοί Σταύρος Παπασταύρου , Δόμνα Μιχαηλίδου , Νίκος Παπαθανάσης και Θάνος Πετραλιάς, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια αυξάνονται σημαντικά:

Άγαμοι: Έως 25.000 ευρώ (από 20.000)

Έγγαμοι / Σύμφωνο συμβίωσης: Έως 35.000 ευρώ (από 28.000), με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί

Μονογονεϊκές οικογένειες: Έως 39.000 ευρώ (από 31.000), με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου

Το ελάχιστο εισόδημα παραμένει στα 10.000 ευρώ, ενώ στις προσαυξήσεις δεν υπολογίζονται τα ποσά του επιδόματος θέρμανσης που απαλλάσσονται από φόρο.

Παράταση στο πρόγραμμα – Νέα deadlines

Το πρόγραμμα επεκτείνεται χρονικά, δίνοντας περισσότερο περιθώριο στους ενδιαφερόμενους:

Υπαγωγή στο πρόγραμμα: έως 31 Μαΐου 2026

Σύναψη δανείων: έως 31 Αυγούστου 2026

Με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι.

Δόμνα Μιχαηλίδου: «Ανοίγουμε τον δρόμο για περισσότερους νέους και οικογένειες»

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής κάνει λόγο για μια ουσιαστική παρέμβαση που ενισχύει τη σταθερότητα και την αυτονομία των νέων οικογενειών. «Δεν είναι απλώς τεχνική διόρθωση· είναι ένα πραγματικό βήμα προς μια πιο δίκαιη και ανοιχτή στεγαστική πολιτική», σημειώνει, υπογραμμίζοντας ότι το συνολικό στεγαστικό πλέγμα της κυβέρνησης φτάνει τα 7 δισ. ευρώ.

Σταύρος Παπασταύρου: «20.000 πολίτες θα αποκτήσουν σπίτι»

Ο υπουργός Περιβάλλοντος μιλά για ένα πρόγραμμα που απαντά στο σύγχρονο στεγαστικό αδιέξοδο των νέων. «Με αυξημένο προϋπολογισμό, το “Σπίτι μου ΙΙ” θα προσφέρει σε 20.000 συμπολίτες μας τη δυνατότητα να αποκτήσουν δικό τους σπίτι», τονίζει.

Νίκος Παπαθανάσης: «Πάνω από 11.000 έχουν ήδη βρει σπίτι – Απορρόφηση 67%»

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας επισημαίνει ότι το πρόγραμμα «τρέχει» ήδη με υψηλές ταχύτητες: Περισσότεροι από 11.000 δικαιούχοι έχουν ήδη εξασφαλίσει κατοικία, ενώ ο προϋπολογισμός έχει απορροφηθεί κατά 67%. «Στόχος μας είναι μέχρι τον Αύγουστο του 2026 να αξιοποιηθεί κάθε διαθέσιμο ευρώ από τα 2 δισ. του προγράμματος», αναφέρει.



Το «Σπίτι μου ΙΙ» δείχνει να αποκτά νέα δυναμική, σε μια περίοδο όπου η πρόσβαση σε αξιοπρεπή κατοικία αποτελεί κρίσιμο ζητούμενο για χιλιάδες νέους και οικογένειες. Με μεγαλύτερη ευελιξία, πιο δίκαια όρια και παράταση χρόνου, η κυβέρνηση επιχειρεί να απαντήσει σε μια από τις πιο πιεστικές κοινωνικές ανάγκες της εποχής.