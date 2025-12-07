Η χώρα με τις εντυπωσιακές γυναίκες ψάχνει άνδρες - Τους «νοικιάζουν» για τις δουλειές του σπιτιού

Όσοι έχουν ταξιδέψει στις χώρες της Βαλτικής σίγουρα θα έχουν να θυμούνται την ομορφιά του φυσικού τοπίου, τις πανέμορφες πόλεις με τους αξιοζήλευτους ανθρώπινους ρυθμούς και βεβαίως τις ιδιαίτερα εντυπωσιακές γυναικείες παρουσίες.

Λιθουανία, Λετονία και Εσθονία μπορεί να είναι ζηλευτές για όλα τα παραπάνω, ωστόσο και οι τρεις αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα, με σημαντικές παράπλευρες συνέπειες στην καθημερινότητα, την έλλειψη ανδρών.

Η πανεθνική έλλειψη ανδρών στη Λετονία έχει αναγκάσει όλο και περισσότερες γυναίκες να προσλαμβάνουν «συζύγους για μία ώρα» για να τις βοηθήσουν στις δουλειές του σπιτιού.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Eurostat, η Λετονία διαθέτει 15,5% περισσότερες γυναίκες από άνδρες — ποσοστό τρεις φορές μεγαλύτερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Εν τω μεταξύ, στην ηλικιακή ομάδα άνω των 65, οι γυναίκες είναι διπλάσιες από τους άνδρες, σύμφωνα με τον World Atlas.

Ως αποτέλεσμα, η χώρα της Βαλτικής έχει βρεθεί σε αξιοθρήνητη έλλειψη κατάλληλων ανδρικών υποψηφίων — σαν σκηνικό βγαλμένο από το «The Wicker Man».

Η Ντάνια, μια ανύπαντρη γυναίκα που εργάζεται σε φεστιβάλ, ισχυρίστηκε ότι το 98% των συναδέλφων της είναι γυναίκες, ανέφερε η Sun.

«Δεν υπάρχει τίποτα κακό σε αυτό... αλλά για χάρη της καλής ισορροπίας, θα ήθελες να έχεις μερικούς άνδρες για φλερτ ή κουβέντα», παραπονέθηκε. «Είναι απλώς πιο ενδιαφέρον».

«Γι' αυτό όλες οι φίλες μου έχουν φύγει στο εξωτερικό και έχουν βρει αγόρια εκεί», συμφώνησε η φίλη της Ζέιν.

Για να καλύψουν αυτό το πανεθνικό κενό συζύγων, γυναίκες όπως η Ντάνια στρέφονται όλο και περισσότερο σε υπηρεσίες που τους επιτρέπουν να νοικιάσουν έναν σύζυγο για σύντομο χρονικό διάστημα για να τις βοηθήσει στο σπίτι.

Αυτό μπορεί να ακούγεται σαν αρχή κακής ταινίας, αλλά παρατηρείται έκρηξη σε πλατφόρμες όπως η Komanda24, όπου με λίγα ευρώ, οι γυναίκες μπορούν να προσλάβουν «Άνδρες με Χρυσά Χέρια» για υδραυλικές εργασίες, ξυλουργικές εργασίες, επισκευές, ακόμα και για την τοποθέτηση τηλεόρασης — και όλα αυτά χωρίς αμήχανα φλερτ ή ραντεβού.

Νοικιάζουν σύζυγο με την ώρα μέσω πλατφόρμας

Εν τω μεταξύ, η υπηρεσία Remontdarbi.lv επιτρέπει στις γυναίκες να νοικιάσουν έναν «σύζυγο για μία ώρα» online ή τηλεφωνικά, ο οποίος εμφανίζεται εντός της ώρας, σαν μια πιο... υπονοούμενη εκδοχή της υπηρεσίας TaskRabbit.

Με την άφιξή τους, αυτοί οι εξυψωμένοι τεχνίτες αναλαμβάνουν τα πάντα, συμπεριλαμβανομένης της βαφής τοίχων, της επισκευής κουρτινών και άλλων εκκρεμών εργασιών, εν μέσω της λειψυδρίας ανδρών στη Λετονία.

Γιατί υπάρχει τόσο ακραία ανισορροπία μεταξύ των φύλων; Οι ειδικοί αποδίδουν αυτή την ανισορροπία εν μέρει στο ότι οι άνδρες έχουν πολύ χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής λόγω κακής υγείας και επιλογών τρόπου ζωής, ανέφερε ο World Atlas.

«Οι άνδρες έχουν περίπου τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να καπνίζουν, με το 31% του ανδρικού πληθυσμού να καπνίζει σε σύγκριση με μόλις 10% του γυναικείου πληθυσμού», σημείωσε ο ιστότοπος. «Οι άνδρες έχουν επίσης ελαφρώς περισσότερες πιθανότητες να είναι παχύσαρκοι ή υπέρβαροι, με το 62% των ανδρών να είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι σε σύγκριση με το 57% των γυναικών».

Η ενοικίαση συζύγων δεν περιορίζεται μόνο στην ευρωπαϊκή πλευρά του Ατλαντικού. Το 2022, η Λόρα Γιανγκ, μητέρα τριών παιδιών, έγινε viral αφού νοίκιαζε τον σύζυγό της Τζέιμς σε άλλες γυναίκες για διάφορες μικροδουλειές έναντι επιπλέον χρημάτων.

Η επικερδής επιχείρηση, που ονομάστηκε «Νοίκιασε τον Χρήσιμο Σύζυγό μου», βλέπει τον Τζέιμς να αναλαμβάνει τα πάντα, συμπεριλαμβανομένων γενικών εργασιών DIY, βαψίματος, διακόσμησης, πλακιδίων και τοποθέτησης μοκέτας.

Ο 42χρονος Τζέιμς είναι ήδη κλεισμένος για τον μήνα Νοέμβριο με δουλειές, για τις οποίες χρεώνει 44 δολάρια την ώρα και περίπου 280 δολάρια την ημέρα. Η επιχείρησή τους έχει γίνει τόσο δημοφιλής, λένε, που αναγκάστηκαν ακόμη και να αρνηθούν δουλειές.