Λιγότερα one night stand, περισσότεροι… AI σύντροφοι: Όλα τα δεδομένα της σεξουαλικής ζωής της Gen Z

Έχοντας μεγαλώσει μέσα σε lockdown και δύο θητείες του Ντόναλντ Τραμπ, η Generation Z αντιμετωπίζει μια ολόκληρη δίνη από προκλήσεις στην αγάπη, στο dating και στο σεξ, σύμφωνα με τον Guardian.

Η σεξουαλική ζωή της Gen Z έχει τεράστιο ενδιαφέρον, για πολιτικούς, για γονείς, για influencers, για τα αφεντικά των dating apps και, απ’ ό,τι φαίνεται, και για εσένα. Είναι τόσο μόνοι που ερωτεύονται ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης; Κάνουν αρκετό σεξ; Ή δεν κάνουν καθόλου;

Η Gen Z ορίζεται χονδρικά ως οι νεαροί ηλικίας 13 έως 28 ετών. Μεγάλωσαν με απεριόριστη πρόσβαση σε πληροφορίες για το σεξ, κάτι θετικό (διαδικτυακή σεξουαλική αγωγή, κοινότητες) αλλά και αρνητικό (το 2022, το 54% των εφήβων είδε για πρώτη φορά πορνό στο διαδίκτυο στην ηλικία των 13 ή και μικρότεροι). Είναι πιο ανοιχτοί σε μη παραδοσιακές ταυτότητες και πιο προοδευτικοί σε ζητήματα όπως η άμβλωση και ο γάμος ομοφυλοφίλων, ειδικά οι γυναίκες της Gen Z.

Ταυτόχρονα, βίωσαν έναν κόσμο διαμορφωμένο από την απομόνωση της πανδημίας και από δύο προεδρικές θητείες που χειροκρότησαν τον περιορισμό των αναπαραγωγικών και LGBTQ+ δικαιωμάτων. Οι σεξουαλικά συντηρητικοί θέλουν τη Gen Z ετερόφυλη, παντρεμένη και γονείς πολλών παιδιών – αλλά χωρίς να εκπαιδευτούν ουσιαστικά για το σεξ ή να υπερβούν τα όρια της ετεροκανονικότητας. Καθώς το πολιτικό χάσμα μεταξύ νέων ανδρών και γυναικών μεγαλώνει, η δεξιά παροτρύνει τους νεαρούς άνδρες να «εκπληρώσουν τη αρρενωπή τους μοίρα» και τις νεαρές γυναίκες να «μείνουν στο σπίτι».

Μέσα σ’ αυτή την κόντρα μεταξύ προοδευτικών ιδεών και ασφυκτικής συντηρητικοποίησης - και μετά από μια πανδημία που γέννησε μια ολόκληρη γενιά μοναξιάς - η Gen Z προσπαθεί να βγει ραντεβού, να κάνει σεξ, να ερωτευτεί. Κι αυτά είναι πολλά για να διαχειριστούν.

Στο πλαίσιο αυτής της σειράς για τη σεξουαλική ζωή της Gen Z, ο Guardian συγκέντρωσε 13 ενδεικτικά, όχι τελεσίδικα, δεδομένα που σκιαγραφούν πώς βλέπουν οι νέοι το σεξ και τους ανθρώπους με τους οποίους το μοιράζονται.

1. Η Gen Z είναι η πιο queer γενιά

Σχεδόν ένας στους τέσσερις ενήλικες Gen Z αυτοπροσδιορίζεται ως LGBTQ+, σε σύγκριση με το 10% όλων των Αμερικανών ενηλίκων. Οι millennials ακολουθούν με 15%, ενώ Gen X (6%), baby boomers (4%) και silent generation (2%) μένουν πολύ πίσω.



2. Βρίσκονται στη μέση μιας «σεξουαλικής ύφεσης»

Η «σεξουαλική ύφεση» είναι το αγαπημένο buzzword όσων θέλουν να κάνουν γενικεύσεις για τη Gen Z. Και όμως έχει βάση: οι νέοι κάνουν λιγότερο και αργότερα σεξ σε σχέση με τους millennials.

3. Οι άνδρες της Gen Z κάνουν ακόμη λιγότερο σεξ

Έρευνα του Kinsey Institute με τη Lovehoney έδειξε ότι ένας στους τέσσερις νέους 18-24 ετών δεν έχει κάνει ποτέ σεξ με σύντροφο.

Αναλυτικά:

1 στους 3 άνδρες Gen Z δεν έχει κάνει ακόμη partnered sex

1 στις 5 γυναίκες Gen Z το ίδιο

4. Οι άνδρες της Gen Z είναι συχνότερα single

Θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για μια παράλληλη «ύφεση σχέσεων»: οι άνδρες Gen Z έχουν πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι μόνοι.

5. Οι γυναίκες της Gen Z είναι ακόμη πιο queer

Αν οι γυναίκες κάτω των 30 έχουν περισσότερες πιθανότητες να βρίσκονται σε σχέση από τους άνδρες της ίδιας ηλικίας, τότε… με ποιον είναι σε σχέση;

Με μεγαλύτερους άνδρες - παρότι πολλοί στη Gen Z θεωρούν τις σχέσεις με διαφορά ηλικίας προβληματικές;

Ή με άλλες γυναίκες;

Το βέβαιο είναι ότι οι γυναίκες Gen Z έχουν πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να αυτοπροσδιοριστούν ως LGBTQ+ από τους συνομηλίκους τους άνδρες.

6. Ένα πολιτικό χάσμα χωρίζει τη Gen Z

Οι πολιτικές απόψεις των νέων ανδρών και γυναικών στις ΗΠΑ αποκλίνουν ολοένα και περισσότερο, κάτι που φάνηκε έντονα στις εκλογές του 2024 μεταξύ Τραμπ και Χάρις.

56% των ανδρών Gen Z ψήφισαν Τραμπ

58% των γυναικών Gen Z ψήφισαν Χάρις

Μέχρι τον Απρίλιο του 2025, οι νεαρές γυναίκες ήταν πολύ λιγότερο πιθανό να δηλώνουν Ρεπουμπλικανές από τους νεαρούς άνδρες.



7. Δεν θέλουν ραντεβού με κάποιον που διαφωνεί πολιτικά

Ο πολιτικός διχασμός της Gen Z επηρεάζει ισχυρά το ποιον επιλέγουν για σχέση ή γάμο, περισσότερο από κάθε προηγούμενη γενιά.

8. Η συντηρητική πολιτική προκαλεί φόβο απέναντι στο σεξ

Η σεξουαλική ζωή ορισμένων γυναικών επηρεάστηκε αρνητικά από τις συντηρητικές πολιτικές εξελίξεις. Μετά την εκλογή Τραμπ, τα social media γέμισαν συναισθηματικά φορτισμένες αντιδράσεις: το κίνημα «4B» αναζωπυρώθηκε, καθώς νεαρές γυναίκες συζητούσαν για μποϊκοτάρισμα της ετεροφυλοφιλικής σχέσης, του γάμου, του σεξ και της τεκνοποίησης ως διαμαρτυρία απέναντι στον θεσμοποιημένο μισογυνισμό και την κακοποίηση.

Η ανατροπή της Roe v. Wade το 2022 ήταν καταστροφική για πολλές νέες γυναίκες. Με τους περιορισμούς στην αναπαραγωγική υγεία να εξαπλώνονται, σχεδόν 20% των γυναικών Gen Z δήλωσαν ότι φοβούνται να κάνουν σεξ.

Η πολιτική ατμόσφαιρα έχει ψυχραντικό αποτέλεσμα και στους LGBTQ+ νέους: πάνω από το ένα τρίτο των LGBTQ+ ενηλίκων λέει ότι δεν νιώθει ασφαλές να είναι ανοιχτό στις ταυτότητές του όταν βγαίνει ραντεβού το 2025.

Στους LGBTQ+ Gen Z ηλικίας 18-24, το ποσοστό ανεβαίνει στο 44%.

9. Οι ενήλικες Gen Z στρέφονται προς την παραδοσιακή μονογαμία

Όσον αφορά το dating: η πολυγαμία είναι διαθέσιμη επιλογή, αλλά δεν φαίνεται να ενθουσιάζει τη Gen Z όσο άλλες γενιές. Ίσως επειδή αρκετοί νέοι δεν έχουν ζήσει ακόμη μια μονογαμική σχέση και αναζητούν αυτό που δεν έχουν βιώσει.

Τα στοιχεία προέρχονται από χρήστες του Feeld, μιας εφαρμογής για kink, open relationships και μη παραδοσιακά σενάρια.

10. Η πρώτη κίνηση είναι πιο δύσκολη από ποτέ

Καθώς η δυσαρέσκεια με τα dating apps αυξάνεται, έρευνα δείχνει ότι 72% των singles της Gen Z θεωρούν ότι η παθητικότητα στο «ποιος κάνει την πρώτη κίνηση» έχει αυξηθεί - έναντι 63% όλων των singles.

11. Τα one night stand ίσως εξαφανίζονται

Το 2004, 78% των millennials έλεγαν ότι οι φίλοι τους κάνουν συχνά one night stand.

Το 2024, μόλις 23% της Gen Z δήλωσε το ίδιο.

12. Το σεξ στο πρώτο ραντεβού θεωρείται «red flag»

Η Gen Z θέλει πιο μακροχρόνιες σχέσεις και λιγότερο περιστασιακό σεξ σε σχέση με millennials και Gen X.

Το σεξ στο πρώτο ραντεβού είναι «dealbreaker» για 48% των Gen Z.

13. Η Gen Z βγαίνει… ραντεβού με τεχνητή νοημοσύνη

Η Gen Z είναι η πρώτη γενιά που μεγάλωσε με generative AI και chatbots διαθέσιμα παντού - και φαίνεται πως το εκμεταλλεύεται, είτε για συντροφικότητα είτε για συμβουλές στο dating.

Φυσικά, με προσοχή.