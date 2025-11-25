Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο σου όταν κάνεις σεξ - Η απάντηση δεν είναι αυτή που νομίζεις

Μια βραδιά «καυτού» σεξ μπορεί να σε αφήσει... «θολωμένο». Η έντονη διέγερση και ο συνδυασμός ορμονών που πλημμυρίζουν τον εγκέφαλο μπορούν να προκαλέσουν μια κατάσταση ευφορίας και σύγχυσης, η οποία συνεχίζεται και μετά τον οργασμό, κάνοντας πολλούς να δυσκολεύονται να σκεφτούν καθαρά.

Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνα της Lovehoney το 2023, δεν συγκεντρώνονται όλοι απόλυτα στη στιγμή. Ένας στους οκτώ παραδέχεται ότι ανησυχεί για το πόσο καλό είναι το σεξ, ενώ το 53% αγωνιά για το αν θα τελειώσει πολύ γρήγορα. Παράλληλα, το 51% σκέφτεται αν το σεξ είναι καλύτερο ή χειρότερο από άλλες φορές.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι το 38% παραδέχεται πως το μυαλό του ταξιδεύει σε άλλο άτομο, ενώ το 29% σκέφτεται… δουλειές του σπιτιού. Όταν έχεις πολλά άπλυτα, πρέπει να βάλεις πλυντήριο...



Αλλά ανεξάρτητα από το περιεχόμενο των σκέψεων, τι συμβαίνει πραγματικά μέσα στον εγκέφαλο εκείνη τη στιγμή; Οι ειδικοί εξηγούν.



Ο εγκέφαλος πλημμυρίζει με ντοπαμίνη



Όπως αναφέρει στη Metro ο γυναικολόγος Sachchidananda Maiti, ο οργασμός μοιάζει με «πυροτεχνήματα σε όλο το σώμα», προκαλώντας αντιδράσεις από τον εγκέφαλο μέχρι το δέρμα.

«Όταν φτάνεις στην κορύφωση, το σώμα περνά από ένα rollercoaster αλλαγών, κάποιες προφανείς και άλλες απρόσμενες», εξηγεί.

Κατά τον οργασμό, ο εγκέφαλος απελευθερώνει μεγάλες ποσότητες ντοπαμίνης, ωκυτοκίνης και ενδορφινών - χημικών ουσιών που συνδέονται με τη χαλάρωση και την ευφορία.



Η ντοπαμίνη, η οποία σχετίζεται με την ευχαρίστηση και την κινητοποίηση, ενισχύεται επίσης μέσω της μουσικής, της άσκησης και της έκθεσης στον ήλιο. Εγκεφαλικές απεικονίσεις δείχνουν ότι ο οργασμός ενεργοποιεί τις ίδιες περιοχές με ορισμένα ναρκωτικά, κάτι που εξηγεί τη χαρακτηριστική «μετα-οργασμική θολούρα».

Δεν είναι όμως η μόνη «σταρ» της διαδικασίας. Η σεροτονίνη - που επηρεάζει διάθεση, ύπνο, όρεξη, πέψη και πήξη του αίματος - επίσης αυξάνεται σημαντικά, αφήνοντάς σε να νιώθεις «χαρούμενος και ήρεμος».



Ο οργασμός δεν είναι πάντα ο στόχος



Αξίζει να σημειωθεί ότι το σεξ μπορεί να είναι ικανοποιητικό ακόμη κι αν δεν υπάρξει οργασμός. Ιδιαίτερα για τις γυναίκες, σύμφωνα με έρευνα της YouGov το 2022, μόνο τρεις στις δέκα (30%) δήλωσαν ότι φτάνουν στην κορύφωση κάθε φορά που έχουν σεξ με σύντροφο, σε αντίθεση με το 61% των ανδρών.

Η πίεση για καλές επιδόσεις ωστόσο, μπορεί να μειώσει την απόλαυση. Αν το απολαμβάνεις, αυτό είναι που μετρά.



Τμήματα του εγκεφάλου «απενεργοποιούνται»



Κατά τη διάρκεια του οργασμού, ο εγκέφαλος «κλείνει» τα κέντρα σκέψης και ανησυχίας - το nucleus accumbens και η ventral tegmental area - ώστε να επιτρέψει την πλήρη απόλαυση.



Ταυτόχρονα, το σύστημα ανταμοιβής ενεργοποιείται έντονα, ενισχύοντας τα αισθήματα ευχαρίστησης, ενώ η λειτουργία του προμετωπιαίου φλοιού, που σχετίζεται με την κρίση, επιβραδύνεται. Αυτό κάνει το άτομο να αισθάνεται λιγότερο αγχωμένο ή αυτοσυνείδητο.



Με απλά λόγια: αν είσαι αγχωμένος, ίσως το σεξ να βοηθήσει να καθαρίσει το μυαλό.



Το συναισθηματικό κέντρο γίνεται πιο ενεργό



Η αμυγδαλή, το κέντρο των συναισθημάτων, ενεργοποιείται, ενισχύοντας την ένταση του συναισθήματος και την διέγερση. Το σώμα αντιδρά με αυξημένο καρδιακό ρυθμό, αναπνοή και διαστολή της κόρης του ματιού.

Κατά τον Maiti, ο εγκέφαλος «συντονίζει μια μεγάλη γιορτή» στα κέντρα ευχαρίστησης, συναισθήματος και κίνησης, ενώ τα κέντρα ελέγχου κάνουν διάλειμμα.



Είναι μόνο το σεξ που επηρεάζει τον εγκέφαλο;



Η απάντηση είναι όχι. Η φυσική επαφή γενικότερα μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη.



Η σεξολόγος Gigi Engel αναφέρει στη Metro ότι η έλλειψη επαφής μπορεί να μειώσει το προσδόκιμο ζωής λόγω «στέρησης αφής». Ένα απλό άγγιγμα, όπως μια αγκαλιά, μπορεί να ρυθμίσει το νευρικό σύστημα μέσω της διαδικασίας της «συρρύθμισης», κατά την οποία δύο σώματα συγχρονίζουν την ηρεμία τους.



Τι συμβαίνει μετά το σεξ;



Όσοι φτάνουν σε οργασμό βιώνουν μια πιο έντονη αίσθηση «απελευθέρωσης», που μπορεί να επαναφέρει το νευρικό σύστημα σε ισορροπία. Μετά την κορύφωση, ο εγκέφαλος απελευθερώνει την προλακτίνη, μια «ηρεμιστική» ουσία που προκαλεί υπνηλία.



Αν ο σύντροφός σου αρχίζει να... ροχαλίζει αμέσως μετά, αυτός είναι ο λόγος.