Η έλλειψη ερωτικής επιθυμίας μπορεί να υποδηλώνει σοβαρά προβλήματα υγείας

«Το αντίθετο του θανάτου είναι η επιθυμία» λέει η Μπλανς ΝτιΜπουά στο «Λεωφορείο ο πόθος» του Τενεσί Ουίλιαμς και φαίνεται πως ο διάσημος θεατρικός συγγραφέας κάτι ήξερε παραπάνω... Ειδικοί συμφωνούν ότι η χαμηλή σεξουαλική επιθυμία μπορεί να υποδηλώνει μια σειρά από ανησυχητικά προβλήματα υγείας.

Αν και η θερμοκρασία, ο καρδιακός ρυθμός, η αρτηριακή πίεση και ο αναπνευστικός ρυθμός θεωρούνται τα τέσσερα κύρια ζωτικά σημεία, υπάρχει και η σεξουαλική επιθυμία, η οποία θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη για τη συνολική ευεξία του ατόμου.



Τι είναι η λίμπιντο και πώς συνδέεται με την υγεία μας



«Η λίμπιντο ορίζεται συνήθως ως η βιολογική ανάγκη για σεξουαλική δραστηριότητα (σεξουαλική ορμή) που εμφανίζεται ως συμπεριφορά σεξουαλικής αναζήτησης. Η έντασή της ποικίλλει από άνθρωπο σε άνθρωπο και με την πάροδο του χρόνου», δηλώνει στη New York Post η γυναικολόγος-μαιευτήρας Dr. Jessica Shepherd.



Το πόσο ισχυρή είναι αντανακλά πολλά συστήματα στον εγκέφαλο και το σώμα: ορμόνες, φυσιολογία του στρες, αγγειακή υγεία, ύπνο, διάθεση, ποιότητα σχέσης και κολπική ή ουρογεννητική άνεση.



Η Shepherd σημειώνει ότι η σεξουαλική ικανοποίηση σχετίζεται με καλύτερη κατάσταση υγείας, λιγότερα σωματικά συμπτώματα και υψηλότερη ψυχολογική ευεξία - με άλλα λόγια, καλύτερη ποιότητα ζωής.

Η γιατρός σημειώνει ότι είναι ζωτικής σημασίας να κατανοήσουμε τον σεξουαλικό πόθο, καθώς η σεξουαλική υγεία έχει άμεση σχέση με τη μακροζωία: «Τα δεδομένα παρατήρησης σε ηλικιωμένους ενήλικες δείχνουν ότι η καλύτερη υγεία σχετίζεται με περισσότερα χρόνια σεξουαλικά ενεργής ζωής».

Πράγματι, μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό PLOS One υποδηλώνει ότι οι άνδρες με χαμηλή λίμπιντο έχουν σχεδόν διπλάσιες (1,82 φορές) πιθανότητες να πεθάνουν πρόωρα.

Όσο για το τι μπορεί να σημαίνει η χαμηλή σεξουαλική επιθυμία σας - ή η χαμηλή σεξουαλική επιθυμία του συντρόφου σας - υπάρχουν πολλά πιθανά προβλήματα υγείας που αξίζει να διερευνηθούν.

Οι ορμόνες έχουν καταστραφεί



«Οι ορμονικές διακυμάνσεις μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα λίμπιντο τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες», λέει η Shepherd.



«Συνήθως, οι γυναίκες έχουν ορμονικές διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, του θηλασμού ή της εμμηνόπαυσης, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στη μειωμένη λίμπιντο», εξηγεί. «Για τους άνδρες, μπορεί να υπάρξουν αλλαγές όταν υπάρχει χαμηλή τεστοστερόνη».



Οι διαταραχές του θυρεοειδούς μπορούν επίσης να επηρεάσουν αρνητικά τη σεξουαλική επιθυμία. Σε αυτή την περίπτωση η χαμηλή λίμπιντο συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα όπως διακυμάνσεις βάρους και δυσανεξία στο κρύο.



Ψυχική υγεία σε κίνδυνο



Οι ψυχικές παθήσεις κάνουν επίσης τη διαφορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατάθλιψη και το άγχος μπορούν να μειώσουν τη διάθεση για σεξ. Και ορισμένα φάρμακα επίσης μπορούν να προκαλέσουν πτώση της σεξουαλικής επιθυμίας.

Σοβαρές παθήσεις



Ο διαβήτης, οι καρδιακές παθήσεις, η παχυσαρκία, η υπνική άπνοια και οι χρόνιες ασθένειες θα μπορούσαν όλα να προκαλέσουν πρόβλημα στη λίμπιντο.

Διαταραχή Υποτονικής Σεξουαλικής Επιθυμίας



Κλινικά, η χαμηλή λίμπιντο γίνεται Διαταραχή Υποτονικής Σεξουαλικής Επιθυμίας όταν η επιθυμία μειώνεται επίμονα για περισσότερο από έξι μήνες, προκαλεί δυσφορία και δεν μπορεί να αποδοθεί σε κάποια υποκείμενη πάθηση ή στις επιδράσεις φαρμακευτικής αγωγής.

Οι ειδικοί λένε ότι η διάγνωση και η θεραπεία της ΔΥΣΕ είναι δύσκολη, κυρίως επειδή η επιστήμη πίσω από τη σεξουαλική επιθυμία δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητή.

Επαναφέροντας τον ρυθμό σου

Υπάρχουν φάρμακα διαθέσιμα τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες και μερικοί άνθρωποι διαπιστώνουν ότι η θεραπεία και οι αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν να βοηθήσουν.

Η Shepherd υποστηρίζει ότι η ικανότητα αντιμετώπισης και θεραπείας της χαμηλής λίμπιντο είναι το κλειδί για την αποκατάσταση της ποιότητας ζωής.



Η σεξουαλική υγεία πάντως, συχνά παραβλέπεται και η χαμηλή λίμπιντο συχνά δεν αντιμετωπίζεται.



Ωστόσο, υπογραμμίζει το γεγονός ότι η λίμπιντο και η επιθυμία είναι δυναμικές και είναι φυσιολογικό το ενδιαφέρον να αυξάνεται και να μειώνεται, ειδικά για τις γυναίκες.



«Καθ' όλη τη διάρκεια της μετάβασης στην εμμηνόπαυση, πολλές γυναίκες αναφέρουν αλλαγές στην επιθυμία και τη σεξουαλική λειτουργία, οι οποίες οφείλονται σε ορμονικές αλλαγές, στον ύπνο, στη διάθεση, στο πλαίσιο της σχέσης και στα κολπικά συμπτώματα. Ωστόσο, η σεξουαλική δραστηριότητα με τον σύντροφο και η καλή σεξουαλική λειτουργία παραμένουν συνδεδεμένες με καλύτερη ποιότητα ζωής όταν το σεξ είναι προσωπικά σημαντικό», λέει η Shepherd.