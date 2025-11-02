Οι απίθανοι λόγοι που η Gen Z προτιμά την άσκηση από το σεξ

Από τη μία μεριά υπάρχει η άσκηση. Από την άλλη το σεξ. Και τα δύο σε κάνουν να ιδρώνεις και να απελευθερώνεις ενδορφίνες. Κι όσο απίστευτο κι αν φαίνεται, η Gen Z δείχνει σαφή προτίμηση στη μία από τις δύο δραστηριότητες. Και δεν είναι το σεξ.

Όλοι έχουμε έναν φίλο ή μια φίλη που θα προτιμήσει να διαβάσει τα νέα από το να τσεκάρει τα ταιριάσματά του στις εφαρμογές γνωριμιών, ή που θα προτιμήσει να ακυρώσει ένα βραδινό ραντεβού για να μπορέσει να πάει με όρεξη στο γυμναστήριο το επόμενο πρωί.

Κι ενώ για τους λίγο μεγαλύτερους, δηλαδή τη γενιά της σεξουαλικής απελευθέρωσης, μοιάζει απίστευτο ότι η Gen Z ζει ένα είδος «ύφεσης του σεξ», ίσως τελικά υπάρχει κάποια αλήθεια σε αυτό.

Μια πρόσφατη έρευνα, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 2.000 Βρετανοί ενήλικες αποκάλυψε ότι το σεξ δεν αποτελεί προτεραιότητα για τέσσερις στους πέντε ηλικίας 18-24 ετών, ενώ πάνω από το 1/5 των συμμετεχόντων δήλωσε ότι θα έδινε προτεραιότητα σε μια προπόνηση.



Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τη μελέτη που διεξήχθη από την ερωτική πλατφόρμα Bloom Stories, το να κοιμηθεί κανείς οκτώ ώρες, να βγει έξω με φίλους ή να δουλέψει ως αργά θεωρήθηκαν πιο σημαντικά από το να κάνει σεξ.



Δεν είναι τόσο απλό



Δεν είναι ότι η Gen Z δεν θέλει να κάνει σεξ· απλώς δεν έχει τη δυνατότητα ή τον χρόνο να το κάνει. Και δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί. Οι νέοι σήμερα προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα σε μια συσσωρευμένη κρίση στέγασης, μαστίζονται από ανεργία, κλιματική αλλαγή, προβλήματα ψυχικής υγείας και συνεχή πολιτική αναταραχή.

Δεν είναι λοιπόν περίεργο που κανείς δεν έχει χρόνο - ούτε διάθεση - να «ανάψει τα αίματα» κάτω από τα σεντόνια ή να φιλήσει έναν άγνωστο στον δρόμο.

Η ειδικός σε θέματα σεξ και διευθύντρια σύνταξης του Bloom Stories, Jaimee Bell, εξηγεί στη Metro: «Η έρευνα δείχνει ότι η σωματική οικειότητα παίζει καθοριστικό ρόλο στην ευεξία μας. Το πρόβλημα είναι ότι η πολυάσχολη σύγχρονη ζωή και οι πιέσεις γύρω μας αφήνουν ελάχιστο χώρο για παιχνίδι».

Το γυμναστήριο ως νέα πηγή ευχαρίστησης



Για κάποιους νέους ανθρώπους, η σωματική άσκηση προσφέρει μεγαλύτερες ανταμοιβές.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι η Gen Z αφιερώνει περισσότερο χρόνο στη γυμναστική από οποιαδήποτε άλλη γενιά, με σχεδόν τους μισούς (44%) να δίνουν προτεραιότητα στην άσκηση στην καθημερινότητά τους.



Η Francesca, 25 ετών, λέει στη Metro: «Μια προπόνηση είναι ένας εγγυημένος χρόνος, κατά τον οποίο ξέρεις ότι θα νιώσεις καλά με τον εαυτό σου, γιατί μπορείς να το ελέγξεις. Ενώ με το σεξ, δεν είναι πάντα σίγουρο ότι θα σε κάνει να νιώσεις καλά - είναι απρόβλεπτο».



Όλοι είναι διαφορετικοί. Για τη Francesca, η αίσθηση «εθισμού» που προκαλεί η άσκηση είναι πιο έντονη από εκείνη του σεξ. Για άλλους, η επιλογή να δώσουν προτεραιότητα στη γυμναστική αντί για το σεξ είναι αλληλένδετη απόφαση.



Η Olivia, 23 ετών, λέει: «Ίσως υπάρχει "ύφεση του σεξ" επειδή οι νέοι νιώθουν ότι πρέπει να γυμναστούν για να είναι "αρκετά καλοί" για σεξ. Παρότι δεν ζούμε πια στη δεκαετία του '90 ή του 2000, τα social media και η εποχή του Ozempic έχουν επηρεάσει πολύ τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το "φυσιολογικό σώμα"».



Χάνοντας την ισορροπία



Η Jaimee Bell συμφωνεί, επισημαίνοντας ότι για πολλούς νέους, η αξία της σεξουαλικής ευεξίας και απόλαυσης έχει χαθεί μέσα στον θόρυβο των τάσεων fitness και διατροφής που επιβάλλουν οι influencers.

«Κερδίζουν προσωπικά ρεκόρ και τέλειες "wellness" ρουτίνες εις βάρος της σεξουαλικής οικειότητας και της ανθρώπινης σύνδεσης - που είναι εξίσου σημαντικές για την υγεία», εξηγεί η ειδικός.

Για πολλούς που ανήκουν στην Gen Z, υπάρχει ακόμα μια εμμονή με την εικόνα και την ανάγκη να χωρέσουν σε ένα συγκεκριμένο καλούπι. Τα σώματα που θαυμάζουμε δεν είναι μόνο στις τηλεοράσεις μας αλλά και στα κινητά μας - και το πιο ανησυχητικό είναι ότι, με την άνοδο των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με ανθρώπους που ούτε καν υπάρχουν.

Για πολλούς νέους βέβαια, το σεξ εξακολουθεί να έχει μεγάλη σημασία· απλώς χρειάζεται να βρουν τρόπους να το εντάξουν σε μια ήδη χαοτική και πιεσμένη καθημερινότητα.