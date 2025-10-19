Πόσο αντέχουν οι άνδρες στο κρεβάτι, ανάλογα με την ηλικία τους

Για κάποιους είναι μαραθώνιος. Για κάποιους άλλους, σπριντ. Αυτό που μετράει όμως τελικά, δεν είναι η ποσότητα, αλλά η ποιότητα. Και η ποιότητα στο σεξ είναι άρρηκτα συνδεμένη με τον οργασμό. Με αυτή τη μαγική στιγμή, που για τους άνδρες μοιάζει «σιγουράκι» κάθε φορά που θα πέσουν στο κρεβάτι με μια γυναίκα δίπλα τους.

Πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι το 95% των (ετεροφυλόφιλων) ανδρών δήλωσαν ότι πάντα ή συνήθως φτάνουν σε οργασμό κατά τη διάρκεια του σεξ. Το αντίστοιχο στατιστικό στοιχείο για τις γυναίκες; 65%.

Για να φτάσει όμως ένας άνδρας σε οργασμό, ο χρόνος που χρειάζεται μπορεί να διαφέρει ανάλογα με διάφορους παράγοντες - από την ποσότητα αλκοόλ που έχει καταναλώσει μέχρι την τελευταία φορά που έκανε σεξ και, φυσικά, την ηλικία.

Δεν είναι μυστικό ότι σε έναν άντρα μπορεί να χρειαστεί λίγο περισσότερος χρόνος για να φτάσει στην κορύφωση καθώς μεγαλώνει. Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι αυτοί οι αριθμοί είναι ο μέσος όρος, επομένως δεν χρειάζεται να αρχίσετε τους υπολογισμούς για να δείτε σε ποια ηλικιακή ομάδα βρίσκεται ο σύντροφός σας, προκειμένου να πάρετε μια γεύση του πόσο θα κρατήσει το... πάρτυ στο κρεβάτι.

18-24 ετών: 16,14 λεπτά

Σύμφωνα με μια μελέτη του 2025 από την Lovehoney, ο μέσος άνδρας ηλικίας 18-24 ετών αντέχει στο κρεβάτι για 16,14 λεπτά.

Εξετάζοντας λεπτομερώς τα στοιχεία, το 5% αυτής της ομάδας αναφέρει ότι το σεξ διαρκεί από ένα έως δύο λεπτά, ενώ το 13% από τρία έως πέντε λεπτά και ένα επιπλέον 5% μπορεί να το κρατήσει για περισσότερο από μία ώρα κάθε φορά.

Μερικοί σύντροφοι προτιμούν τους μαραθώνιους από τα σπριντ όσον αφορά το σεξ, αλλά όπως τονίζει η ειδικός σεξουαλικής υγείας του Lovehoney, Sarah Mulindwa, «δεν υπάρχει πραγματικά ένας "σωστός" αριθμός» για το πόσο θα πρέπει να διαρκέσει.

«Έρευνες δείχνουν ότι η διάρκεια του σεξ τείνει να κορυφώνεται στα τέλη της δεκαετίας των 20 έως τις αρχές της δεκαετίας των 30 και σταδιακά μειώνεται καθώς οι άνδρες μεγαλώνουν», λέει η ίδια στο Metro.

«Στα 20 σου, ο ενθουσιασμός είναι στο ζενίθ, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε ταχύτερη ολοκλήρωση, αλλά η "αποθεραπεία" είναι γρήγορη και η αντοχή είναι γενικά καλή. Σε αυτό το στάδιο, όλα έχουν να κάνουν με τον ρυθμό - ο έλεγχος της αναπνοής ή το προφυλακτικό μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση του ελέγχου».

Η Sarah Mulindwa προσθέτει: «Ωστόσο, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία σε κάθε ηλικία είναι η επικοινωνία, η τεχνική και η ευχαρίστηση - όχι το χρονόμετρο».

25-34 ετών: 18,29 λεπτά

Μεταξύ 25 και 34 ετών, ο χρόνος που χρειάζεται για να φτάσει κανείς στη γραμμή τερματισμού αυξάνεται ελαφρώς στα 18,29 λεπτά.

Η έρευνα δείχνει ότι το 21% των ανδρών σε αυτήν την ομάδα αναφέρει ότι διαρκεί μεταξύ 11 και 15 λεπτών, ενώ το 15% φτάνει σε οργασμό σε 21 έως 30 λεπτά.

Για τους άνδρες στα μέσα έως τα τέλη της δεκαετίας των 20, είναι σε μεγάλο βαθμό ισχύουν τα ίδια με την προηγούμενη ηλικιακή ομάδα -άκρατος ενθουσιασμός δηλαδή. Στη συνέχεια, μέχρι τα 30, η διάρκεια του σεξ παραμένει σταθερή, αν και η αυξημένη αυτοπεποίθηση μπορεί να συμβάλει σε μεγαλύτερη αντοχή.

«Η εμπειρία, ο ρυθμός και η καλύτερη επικοινωνία συνήθως κάνουν το σεξ να φαίνεται πιο ομαλό, αν και το άγχος ή η πίεση χρόνου μπορούν να μειώσουν τα λεπτά», λέει η Sarah Mulindwa.

Λίγος προγραμματισμός μπορεί επίσης να βοηθήσει πολύ. Η ίδια προτείνει να κάνετε σεξ όταν η ενέργειά σας είναι συνήθως στο υψηλότερο σημείο της, καθώς και να «αναμιγνύετε διαφορετικές μορφές διέγερσης πέρα από τη διείσδυση».

35-44 ετών: 17,4 λεπτά

Από τα μέσα της δεκαετίας των 30 έως τα μέσα της δεκαετίας των 40, οι άνδρες βιώνουν μια μικρή μείωση στην αντοχή τους, με το σεξ να διαρκεί περίπου ένα λεπτό λιγότερο σε σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία.

Αυτό δεν είναι κάτι ανησυχητικό, όπως εξηγεί η Sarah Mulindwa: «Οι ορμονικές αλλαγές και οι πρώιμες στυτικές δυσκολίες μπορούν να επηρεάσουν τον ρυθμό, αλλά πολλά ζευγάρια επικεντρώνονται φυσικά περισσότερο στα προκαταρκτικά, την ποικιλία και τη σύνδεση».

Αξίζει να «δώσουμε προτεραιότητα στην αύξηση της διέγερσης και να μιλήσουμε ανοιχτά για τον προτιμώμενο ρυθμό», κάτι που μπορεί να κάνει το σεξ να γίνει «πιο πλήρες, ακόμα κι αν ο χρόνος δείχνει πιο σύντομος».

Βασικά, όλα έχουν να κάνουν με την ποιότητα, όχι με την ποσότητα.

45-54 ετών: 14,14 λεπτά

Υπάρχει μια αρκετά μεγάλη πτώση από την ηλικία των 45 έως των 54 ετών, με τη σεξουαλική δραστηριότητα των ανδρών να τείνει να διαρκεί λίγο λιγότερο από 15 λεπτά -14,14, για την ακρίβεια. Σε αυτήν την ομάδα, το 25% φτάνει σε οργασμό σε έξι έως 10 λεπτά και το 18% σε 11 έως 15 λεπτά.

Σύμφωνα με τη Sarah Mulindwa, αυτό πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός ότι, καθώς οι άνδρες φτάνουν τα 50 τους, οι στύσεις μπορούν να γίνουν «λιγότερο προβλέψιμες», ενώ «αυξάνεται και η μεταβλητότητα στον χρόνο της κορύφωσης».

Για να μεγιστοποιήσετε την ευχαρίστηση, η ειδικός προτείνει «δονητές, στάσεις που απαιτούν λιγότερη προσπάθεια και ιατρική υποστήριξη όπου χρειάζεται».

55-64 ετών: 11,3 λεπτά

Ενώ το μέσο ταξίδι προς την κορύφωση τείνει να είναι πιο γρήγορο μεταξύ των ηλικιών 55 και 64, αυτό δεν σημαίνει ότι η ικανοποίηση βγαίνει από το κάδρο.

Συγκεκριμένα μετά την ηλικία των 60, η Σάρα λέει ότι «η πιο αργή διέγερση και οι μεγαλύτεροι χρόνοι ανάρρωσης είναι φυσιολογικά και η υγεία ή τα φάρμακα μπορούν να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο».

Υπάρχει όμως ένα πλεονέκτημα σε αυτή την ηλικία - και αυτό είναι η περισσότερη εμπειρία.

«Η οικειότητα, η δεξιότητα και η σύνδεση συχνά εμβαθύνουν», προσθέτει η ειδικός. «Το να αφιερώνετε χρόνο στα προκαταρκτικά, να εστιάζετε στις αισθήσεις και να ενσωματώνετε ερωτικά παιχνίδια μπορεί να κάνει την εμπειρία του σεξ πολύ ευχάριστη».

65+: 8,15 λεπτά

Πέρα από το όριο των 65+, οι άνδρες διαρκούν κατά μέσο όρο 8,15 λεπτά, με τον πιο συνηθισμένο χρόνο να κυμαίνεται μεταξύ έξι και δέκα λεπτών (28%). Στο μεταξύ, το 26% αυτής της ηλικιακής ομάδας χρειάζεται μεταξύ τριών και πέντε λεπτών για να φτάσει στην κορύφωση και το 1% λέει ότι μπορεί να χρειαστεί περισσότερο από μία ώρα.

Παρά ταύτα, η Sarah Mulindwa μάς υπενθυμίζει: «Συνολικά, τα δεδομένα δείχνουν ότι οι συνεδρίες μεσαίας διάρκειας (περίπου 10-15 λεπτά) είναι πιο συχνές σε οποιαδήποτε ηλικία, με τις πολύ μεγάλες συνεδρίες να είναι σπάνιες».

«Αλλά οι πιο σημαντικοί παράγοντες είναι η νοοτροπία, η τεχνική και η επικοινωνία. Τα ζευγάρια που επικεντρώνονται στη σύνδεση, αναμειγνύουν τις αισθήσεις και επικοινωνούν ανοιχτά με συνέπεια να μπορούν να βιώσουν μεγαλύτερη ικανοποίηση».