Ένα χαμόγελο και μια αγκαλιά στο σεξ μπορούν να απογειώσουν την ικανοποίηση

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Mindfulness έδειξε ότι η προσοχή στην ικανοποίηση του συντρόφου μας στο σεξ είναι πολύ πιο σημαντική από όσο πιστεύαμε μέχρι τώρα. Πολλά ζευγάρια, ακόμα και με χρόνια κοινής ζωής, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο σεξ. Η μειωμένη επιθυμία, η αμηχανία ή η έλλειψη σεξουαλικής ευχαρίστησης είναι συχνά παράπονα.

Οπως αναφέρεται στο PsyPost, οι επιστήμονες εδώ και καιρό υποψιάζονται ότι ο «αυτόματος πιλότος» στο σεξ –δηλαδή το να σκεφτόμαστε τι δείχνουμε, πώς αποδίδουμε ή τι σκέφτεται ο άλλος– μπορεί να αποδυναμώσει την εμπειρία. Αντίθετα, η λεγόμενη «σεξουαλική επίγνωση» (sexual mindfulness) φαίνεται να βοηθά να παραμένουμε συγκεντρωμένοι στις αισθήσεις και στο συναίσθημα της στιγμής.

Το μυστικό του καλού σεξ: Γιατί η νοητική παρουσία κάνει τη διαφορά

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας διήρκεσε 35 ημέρες και συμμετείχαν 297 ζευγάρια που συγκατοικούσαν. Κάθε βράδυ, πριν κοιμηθούν, οι δύο σύντροφοι απαντούσαν χωριστά σε σύντομο ερωτηματολόγιο σχετικά με τη σεξουαλική τους διάθεση και το πώς ένιωθαν εκείνη την ημέρα. Όταν είχαν σεξουαλική επαφή, συμπλήρωναν επιπλέον ερωτήσεις για το πόσο «παρόντες» ήταν κατά τη διάρκεια, πόσο πρόσεχαν τις αισθήσεις και αν κατάφεραν να αποφύγουν την αυτοκριτική.

Η μεθοδολογία αυτή επέτρεψε στους ερευνητές να καταγράψουν πώς η νοητική παρουσία επηρεάζει την ερωτική ζωή σε πραγματικό χρόνο – κάτι που οι περισσότερες μελέτες δεν είχαν μέχρι σήμερα καταφέρει. Τα αποτελέσματα ήταν ξεκάθαρα: τις μέρες που κάποιος δήλωνε πιο «ενσυνείδητος» στη σεξουαλική πράξη, ένιωθε περισσότερη ικανοποίηση, μεγαλύτερη επιθυμία και λιγότερη ένταση ή απογοήτευση. Με άλλα λόγια, το πώς λειτουργεί το μυαλό τη συγκεκριμένη στιγμή επηρεάζει άμεσα το πώς βιώνεται το σεξ.

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι η στάση αυτή είχε θετική επίδραση και στον σύντροφο. Όταν ο ένας από τους δύο ήταν πιο συγκεντρωμένος και ανοιχτός στην εμπειρία, ο άλλος ένιωθε περισσότερο ικανοποιημένος και πιο κοντά συναισθηματικά. Οι ερευνητές υποθέτουν ότι ένας «παρών» ερωτικά άνθρωπος είναι πιο προσεκτικός, πιο ευαίσθητος στις αντιδράσεις του άλλου και έτσι δημιουργείται μια φυσική αλληλεπίδραση που ενισχύει την απόλαυση και για τους δύο.

Η επίγνωση οδηγεί σε ψυχοσεξουαλική ευεξία

Σε βάθος χρόνου, τα ζευγάρια που διατήρησαν σταθερά υψηλά επίπεδα επίγνωσης στη σεξουαλική τους ζωή ανέφεραν γενικότερα καλύτερη ψυχοσεξουαλική ευεξία. Ωστόσο, η θετική επίδραση στον σύντροφο φάνηκε να είναι περισσότερο «στιγμιαία» – δηλαδή να εξαρτάται από τη συγκεκριμένη εμπειρία και όχι από μια γενική στάση. Η έρευνα αποκάλυψε επίσης μικρές διαφορές μεταξύ των φύλων: για τις γυναίκες, η σύνδεση ανάμεσα στην ενσυνειδητότητα και τη δική τους ικανοποίηση ήταν ισχυρότερη, πιθανώς επειδή είναι πιο ευάλωτες σε σκέψεις και ανασφάλειες την ώρα του σεξ. Αντίθετα, όταν ο άνδρας ήταν ο «πιο παρών» σύντροφος, η γυναίκα ανέφερε αυξημένη ευχαρίστηση.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι το σεξουαλικό mindfulness δεν είναι μια «τεχνική» με οδηγίες, αλλά μια στάση ζωής: να αφηνόμαστε στην εμπειρία χωρίς να τη διορθώνουμε ή να τη συγκρίνουμε με προσδοκίες. Αυτή η απλότητα μπορεί να ενισχύσει την οικειότητα, την επικοινωνία και την εμπιστοσύνη ανάμεσα στους συντρόφους. Δεν απαιτεί πειθαρχία ή εξάσκηση όπως ο διαλογισμός, αλλά προσοχή στη στιγμή – μια ήρεμη αποδοχή του εαυτού και του άλλου.

Φυσικά, η μελέτη δεν αποδεικνύει αιτιώδη σχέση – δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι η αυξημένη επίγνωση προκαλεί καλύτερο σεξ ή το αντίστροφο. Ίσως ένα όμορφο ερωτικό βίωμα να ενισχύει φυσικά τη συνειδητότητα. Παρ’ όλα αυτά, τα στοιχεία δείχνουν ότι η ψυχική παρουσία και η σωματική σύνδεση κινούνται χέρι χέρι. Το πιο απλό συμπέρασμα; Το να είμαστε εκεί – πραγματικά εκεί – μπορεί να είναι το πιο ισχυρό αφροδισιακό.