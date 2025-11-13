Throning: Η νέα τοξική τάση στα ραντεβού - «Συναλλακτική και μονόπλευρη»

Κάποτε, οι γιαγιάδες και οι μανάδες συμβούλευαν τις κόρες τους να βρουν «έναν καλό γαμπρό». Από τότε βέβαια, έχει κυλήσει νερό στο αυλάκι, οι γυναίκες χειραφετήθηκαν και διαπίστωσαν ότι δεν χρειάζονται έναν «καλό γαμπρό» για να καταξιωθούν. Η αναζήτηση ωστόσο για ένα ταίρι που θα προσφέρει κοινωνική επιρροή ή δημοτικότητα συνεχίζεται και έχει όνομα: Throning ή Ενθρόνιση.

Πρόκειται για τη νέα τάση γνωριμιών που «σαρώνει». «Η ενθρόνιση είναι όταν βγαίνεις σκόπιμα με κάποιον με κοινωνική επιρροή, επιρροή ή δημοτικότητα για να ενισχύσεις την εικόνα και την κοινωνική σου θέση», λέει η θεραπεύτρια και σύμβουλος γνωριμιών Kesley Wonderlin. «Η έμφαση δίνεται στα οφέλη της σύνδεσης με τον σύντροφό σου, αντί να είσαι με τον σύντροφό σου ως άτομο».



Ουσιαστικά, βάζεις το άτομο με το οποίο βγαίνεις σε έναν θρόνο, εξ ου και η ονομασία. Είναι βασικά το ίδιο με το «date up», δηλαδή το να βγαίνεις ραντεβού με κάποιον που είναι υψηλότερου κοινωνικού στάτους και είναι προϊόν της ίδιας υποκουλτούρας που προωθεί έννοιες όπως «ραντεβού υψηλής αξίας» και ενθαρρύνει τους singles «υψηλής αξίας» να αναζητούν συντρόφους με παρόμοια υψηλή κοινωνική θέση - με την αξία αυτή να καθορίζεται γενικά από την εμφάνιση, τα χρήματα ή/και την κοινωνική επιρροή.



Όλα αυτά ακούγονται τοξικά και πολλοί ειδικοί συμφωνούν σε αυτό.



Τρόπαιο ή αξεσουάρ



«Όταν κάποιος σε τοποθετεί σε θρόνο, τον ελκύει αυτό που έχεις ή αυτό που αντιπροσωπεύεις, όχι αυτό που πραγματικά είσαι», λέει στο Cosmopolitan η σύμβουλος σχέσεων Amie Leadingham. «Είσαι περισσότερο σαν τρόπαιο ή αξεσουάρ για να τον κάνεις να φαίνεται καλύτερος».

Κι ενώ το να σε αντιμετωπίζουν σαν να είσαι βραβείο μπορεί να μην ακούγεται και τόσο άσχημο -ειδικά σε όποιον έχει νιώσει ότι δεν τον έχουν εκτιμήσει σε μια σχέση- η Leadingham προειδοποιεί ότι αυτός ο έπαινος είναι απλώς επιτελεστικός και ότι είναι αναπόφευκτο να επηρεάσει τη σχέση.

«Ακόμα κι αν αυτό το άτομο σε κατακλύσει με προσοχή δημόσια ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πίσω από κλειστές πόρτες, θα νιώσεις απαρατήρητος και μη εκτιμημένος», λέει η Leadingham. «Όταν συνειδητοποιήσεις ότι κάποιος σε ήθελε μόνο για επιφανειακούς λόγους, αυτό μπορεί να σε κάνει να αμφισβητήσεις την αξία σου. Αρχίζεις να αναρωτιέσαι: "Αξίζω μόνο ό,τι μπορώ να προσφέρω εξωτερικά;"».



Ενθρόνιση εναντίον Υπεργαμίας



Φυσικά, ενώ η ενθρόνιση μπορεί να είναι ένας νεότερος όρος, το να βγαίνεις ραντεβού για χρήματα ή κοινωνική θέση δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια γνωστή τακτική. Στην πραγματικότητα, σε πολλούς πολιτισμούς σε διάφορα σημεία της ιστορίας, η «υπεργαμία» - δηλαδή ο γάμος με άτομα υψηλότερης κοινωνικής θέσης - ήταν μια κοινή ή ακόμα και τυπική προσέγγιση για τη δημιουργία σχέσεων (σκεφτείτε τις αδελφές Μπένετ που προσπαθούσαν να κατακτήσουν πλούσιους συζύγους στο «Περηφάνια και Προκατάληψη» της Τζέιν Όστιν), ακόμα κι αν υπήρχαν πάντα εκείνοι που καταδίκαζαν αυτή την προσέγγιση του γάμου με γνώμονα τα χρήματα ως «χρυσοθήρα».

Παρόλα αυτά, η σύγχρονη τάση του ενθρονισμού αναφέρεται σε μοναδικά επίκαιρες (και μοναδικά τοξικές) πτυχές της σημερινής κουλτούρας των ραντεβού. «Η παραδοσιακή υπεργαμία αφορούσε συχνά τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια - την εύρεση ενός συντρόφου που θα μπορούσε να προσφέρει σταθερότητα, ευκαιρία ή μια καλύτερη ζωή», εξηγεί η Leadingham. «Αλλά η ενθρόνιση είναι βραχυπρόθεσμη και καθορίζεται από την εμφάνιση, συνδεδεμένη απόλυτα με το πώς φαίνεται μια σχέση στο διαδίκτυο ή στους κοινωνικούς κύκλους».

Στην πραγματικότητα, η Leadingham υποστηρίζει ότι η ενθρόνιση μπορεί να είναι προϊόν της επιρροής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην κοινωνία και της πίεσης που αισθάνονται πολλοί άνθρωποι να προβάλλουν μια τέλεια εικόνα της ζωής τους στο διαδίκτυο, με τα άτομα που το κάνουν να προσπαθούν να επιμελούνται τις σχέσεις τους με τον ίδιο τρόπο που επιμελούνται την παρουσία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



«Με την ενθρόνιση, αναζητάτε επιφανειακούς δείκτες κοινωνικής θέσης: την εμφάνισή τους, τους ακολούθους τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον τίτλο εργασίας τους, το δίκτυό τους, τι μπορούν να κάνουν για την εικόνα σας», λέει η Leadingham. «Η ενθρόνιση είναι συναλλακτική και μονόπλευρη. Το να έχεις υψηλά πρότυπα σημαίνει ότι γνωρίζεις την αξία σου και δεν θα συμβιβαστείς με λιγότερα από όσα σου αξίζουν».