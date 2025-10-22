Οι δύο φράσεις που μπορεί να βλάψουν τη σχέση σου, σύμφωνα με ειδικούς

Σε μια σχέση, η αλήθεια είναι απαραίτητη — αλλά όταν δεν συνοδεύεται από ενσυναίσθηση και σωστό τρόπο έκφρασης, μπορεί να πληγώσει αντί να φέρει κοντά τους συντρόφους. Κι αν η απόλυτη ειλικρίνεια ήταν πάντοτε η καλύτερη επιλογή, τότε εκφράσεις όπως «κάποιες αλήθειες καλύτερα να μένουν ανείπωτες» δεν θα είχαν αντέξει στον χρόνο.

Δες ποιες δύο «ειλικρινείς» φράσεις μπορεί να βλάψουν τη σχέση σου και γιατί οι ειδικοί προτείνουν να τις αποφεύγεις.