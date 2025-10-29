Τα αντισυλληπτικά δεν αλλάζουν τις προτιμήσεις των γυναικών για άντρες

Μια νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Evolution and Human Behavior αμφισβητεί την ευρέως διαδεδομένη άποψη ότι τα αντισυλληπτικά χάπια μπορούν να αλλάξουν τις προτιμήσεις των γυναικών για τον ανδρικό τύπο. Οι ερευνητές διαπίστωσαν πως δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στις γυναίκες που λαμβάνουν ορμονικά αντισυλληπτικά και σε όσες παίρνουν εικονικό χάπι, όσον αφορά την προτίμηση για πιο «αρρενωπά» ή πιο συμμετρικά πρόσωπα.

Όπως διαβάζουμε στο PsyPost για δεκαετίες η επιστημονική κοινότητα προσπαθούσε να εξηγήσει αν ο κύκλος γονιμότητας των γυναικών επηρεάζει το ποια χαρακτηριστικά θεωρούν ελκυστικά στους άνδρες. Παλαιότερες μελέτες είχαν υποστηρίξει ότι οι γυναίκες, στις γόνιμες φάσεις του κύκλου, έλκονται περισσότερο από πιο «ανδροπρεπή» χαρακτηριστικά, ενώ η χρήση αντισυλληπτικών φαίνεται να «εξουδετερώνει» αυτό το φαινόμενο. Η θεωρία αυτή είχε οδηγήσει σε ένα ολόκληρο ρεύμα στην εξελικτική ψυχολογία που έγινε γνωστό ως «διπλή στρατηγική ζευγαρώματος».

Οι παλιές θεωρίες για τη «διπλή στρατηγική ζευγαρώματος»

Σύμφωνα με τη θεωρία, οι γυναίκες θα μπορούσαν εξελικτικά να αναζητούν «καλά γονίδια» σε περιόδους υψηλής γονιμότητας, επιλέγοντας πιο έντονα αρσενικά χαρακτηριστικά, και αντίθετα, σε μη γόνιμες φάσεις, να προτιμούν άνδρες που εκπέμπουν σταθερότητα και συναισθηματική ασφάλεια. Τα πρώτα πειράματα της δεκαετίας του ’90 είχαν ενισχύσει αυτή την ιδέα, δείχνοντας ότι οι γυναίκες προτιμούσαν τη μυρωδιά και τα πρόσωπα πιο συμμετρικών ανδρών κοντά στην ωορρηξία.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Η νέα έρευνα όμως ήρθε να αμφισβητήσει αυτό το σενάριο.Η μελέτη διήρκεσε τρεις μήνες και συμμετείχαν 340 γυναίκες ηλικίας 18 έως 35 ετών. Οι συμμετέχουσες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες: η μία έπαιρνε το αντισυλληπτικό χάπι και η άλλη ένα εικονικό. Ούτε οι ίδιες ούτε οι ερευνητές γνώριζαν ποια ανήκε πού. Στην αρχή και στο τέλος του πειράματος, οι γυναίκες κλήθηκαν να επιλέξουν ποια ανδρικά πρόσωπα θεωρούσαν πιο ελκυστικά ανάμεσα σε ζεύγη εικόνων που διέφεραν ως προς τη συμμετρία ή την «αρρενωπότητα» των χαρακτηριστικών.

Αν και οι ορμονικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι το χάπι επηρέαζε τα επίπεδα ορμονών –μειώνοντας μεταξύ άλλων την τεστοστερόνη και τα οιστρογόνα– οι προτιμήσεις των γυναικών δεν άλλαξαν. Η ομάδα δεν εντόπισε στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις χρήστριες του χαπιού και εκείνες του εικονικού φαρμάκου. Ακόμη και ανάμεσα στις φάσεις του κύκλου (ωορρηξία, ωχρινική και θυλακική φάση), δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στις επιλογές προσώπων.

Η έλξη αποδεικνύεται πιο περίπλοκη απ’ όσο νομίζαμε

Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι πολλές από τις παλιές μελέτες ίσως υπερεκτίμησαν τα ευρήματά τους, κυρίως λόγω μικρών δειγμάτων, υποκειμενικών μετρήσεων ή ευέλικτων στατιστικών αναλύσεων. Η νέα μελέτη, με προεγγεγραμμένη μεθοδολογία και αντικειμενικά ορμονικά δεδομένα, παρέχει πιο αξιόπιστη εικόνα.

Παράλληλα, οι ερευνητές σημειώνουν ότι και οι ίδιες οι θεωρίες για την «αρρενωπότητα» και τη συμμετρία ως ένδειξη γενετικής υπεροχής φαίνεται να κλονίζονται. Νεότερες μετα-αναλύσεις δείχνουν πως αυτά τα χαρακτηριστικά δεν σχετίζονται απαραίτητα με τη γονιμότητα ή την επιτυχία στην αναπαραγωγή, μειώνοντας έτσι τη βιολογική βάση των υποθέσεων που τις συνδέουν με ορμονικές επιρροές.