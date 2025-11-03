Η άδεια πατρότητας ωφελεί την ανάπτυξη των παιδιών λέει μελέτη

Όλο και περισσότερες έρευνες δείχνουν πως όταν οι μπαμπάδες παίρνουν άδεια πατρότητας, ωφελείται όχι μόνο η σχέση τους με το παιδί αλλά και η ίδια η ανάπτυξή του. Μια νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Journal of Marriage and Family έρχεται να το επιβεβαιώσει, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και δύο εβδομάδες άδειας μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Όπως διαβάζουμε στο PsyPost, οι ερευνητές του Εθνικού Πανεπιστημίου της Σιγκαπούρης μελέτησαν σχεδόν 4.000 παιδιά και τις οικογένειές τους, εξετάζοντας πώς η συμμετοχή του πατέρα στην καθημερινή φροντίδα –όπως το μπάνιο, το άλλαγμα ή το παιχνίδι– επηρεάζει την ψυχοκοινωνική και μαθησιακή τους εξέλιξη.

Τα αποτελέσματα ήταν ξεκάθαρα: όταν ο πατέρας είχε πάρει τουλάχιστον δύο εβδομάδες άδεια μετά τη γέννηση, τα παιδιά εμφάνιζαν καλύτερες επιδόσεις στη γλώσσα και στα μαθηματικά, αλλά και λιγότερα προβλήματα συμπεριφοράς στα πρώτα σχολικά χρόνια.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Η μελέτη στηρίχθηκε σε δεδομένα από το πρόγραμμα Singapore Longitudinal Early Development Study και επικεντρώθηκε σε παιδιά γεννημένα μετά το 2013, όταν τέθηκε σε ισχύ η πολιτική για την άδεια πατρότητας στη χώρα. Αν και σε πολλές ασιατικές χώρες αυτό το μέτρο είτε είναι ανύπαρκτο, είτε μικρής διάρκειας, η Σιγκαπούρη προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πατεράδων στη φροντίδα των παιδιών, προωθώντας ταυτόχρονα την ισότητα των φύλων.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν πως η άδεια δύο εβδομάδων δεν επηρέαζε μόνο τις σχολικές επιδόσεις, αλλά και το οικογενειακό κλίμα γενικότερα. Οι μητέρες ανέφεραν λιγότερη ένταση στο σπίτι, μεγαλύτερη ικανοποίηση στη σχέση και μικρότερη ψυχολογική πίεση. Παράλληλα, τα παιδιά ένιωθαν πιο κοντά στον πατέρα τους, γεγονός που ενίσχυε τη συναισθηματική τους σταθερότητα. Αυτή η αίσθηση ασφάλειας, όπως δείχνουν τα στοιχεία, συνέβαλε με τη σειρά της στη γνωστική τους ανάπτυξη.

Μια «επένδυση» στην οικογένεια

Ο επικεφαλής της έρευνας, καθηγητής Wei-Jun Jean Yeung, εξηγεί ότι η άδεια πατρότητας λειτουργεί σαν «επένδυση» στη συνοχή της οικογένειας. Οι δύο πρώτες εβδομάδες μετά τη γέννηση είναι κρίσιμες για τη δημιουργία δεσμών, τόσο ανάμεσα στους γονείς όσο και ανάμεσα στον πατέρα και το νεογέννητο. Από τα ευρήματα φαίνεται ότι μια εβδομάδα είναι πολύ λίγη για να μάθει ο πατέρας να φροντίζει το μωρό ή να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Οι δύο εβδομάδες δίνουν χρόνο στο ζευγάρι να συντονιστεί και να απολαύσει τις πρώτες στιγμές μαζί με το νέο μέλος της οικογένειας.

Η συγκεκριμένη μελέτη βασίστηκε σε δύο θεωρητικά πλαίσια. Η συστημική θεωρία υποστηρίζει ότι κάθε μέλος επηρεάζει τη λειτουργία ολόκληρης της οικογένειας –που σημαίνει πως όταν ο πατέρας εμπλέκεται ενεργά, βελτιώνονται οι σχέσεις όλων. Η θεωρία του κοινωνικού κεφαλαίου, από την άλλη, εξηγεί πως οι ισχυροί συναισθηματικοί δεσμοί μέσα στην οικογένεια λειτουργούν ως «ασπίδα» για την ανάπτυξη του παιδιού.

Η ερευνητική ομάδα προτείνει οι κυβερνήσεις να θεσπίσουν τουλάχιστον δύο εβδομάδες πληρωμένης άδειας για τους νέους πατέρες. Δεν είναι μόνο ένα μέτρο οικογενειακής πολιτικής, αλλά και μια επένδυση στο μέλλον των παιδιών —ένα βήμα προς μια κοινωνία πιο δίκαιη και συναισθηματικά υγιή.